El Eldense cambia el horario de su partido por deficiencias en el estadio

El C. D. Eldense, como otros clubes de Elda, sigue sufriendo las numerosas deficiencias (filtraciones de humedad en los vestuarios, mala calidad de megafonía, insuficiente visera en la zona de tribuna, barreras arquitectónicas para acceder a las gradas, etc.) que desde su apertura el 30 de septiembre de 2012, presenta el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat” que todavía (seis años después no ha sido inaugurado oficialmente) en el que se invirtió 4,5 millones de euros con cargo al Plan Confianza impulsado por el Partido Popular cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat Valenciana y Adela Pedrosa alcaldesa de Elda.

Posiblemente, desde el principio la carencia más llamativa ha sido la deficiente o insuficiente iluminación de las luminarias situadas en las cuatro torres ubicadas en cada una de las esquinas del terreno de juego que proyectan focos redondos dejando numerosas zonas con sombras. Eso siendo malo no es lo peor por cuanto ya no solamente se funden focos con asiduidad, sino que ahora han dejado de funcionar de manera intermitente dos torres como ocurrió el pasado viernes con motivo del partido de Regional Preferente entre el Elda Industrial y el Independiente Alicante.

La dificultad para solucionar el problema con la celeridad necesaria ha obligado al responsable de la concejalía de Deportes de Elda, el socialista Fernando Gómez, a recomendar a la directiva del Eldense el cambio de hora del partido previsto para el domingo contra el C. D. Roda de Villarreal. Un encuentro que en lugar de a las 18:00 h se disputará a las 12:00 h para evitar imprevistos.