El talgo a Madrid por Moreda, 'en el tiempo previsto'

La reconexión ferroviaria de Granada por la vía convencional de Moreda se producirá a finales de mes, tal y como anunció el ministro de Fomento en su última visita a la ciudad.

Así lo ha asegurado este martes la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, al ser preguntada por los plazos de la puesta en marcha del Talgo Granada-Madrid por Moreda y Linares.

Radio Granada informó el 19 de octubre que el tren por Moreda no podría volver en noviembre si Renfe no acelera la formación de maquinistas. Esa formación no ha terminado a día de hoy.

Centro de inmigrantes

La subdelegada ha confirmado, además, que a finales de esta semana llegarán al Puerto de Motril los barracones con los que se sustituirán las tiendas montadas por la Unidad Militar de Emergencias como centro temporal de inmigrantes.

En cuanto la Policía Nacional y el Puerto decidan su mejor ubicación, se instalará el campamento con las vistas puestas en la mejora del viejo centro temporal. El campamento será reubicado puesto que sufre inundaciones cuando se produce lluvia fuerte.

El campamento militar usado como centro temporal de inmigrantes ha sido utilizado por el momento por 1.600 inmigrantes.