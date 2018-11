Las gasolineras desatendidas se duplican en Granada en 4 años 'mientras destruyen empleo', denuncian los sindicatos

Representantes sindicales de UGT y CCOO se han concentrado este martes ante una gasolinera automática en la capital, en la Avenida de Andalucía. Lo han hecho para denunciar que la proliferación de los surtidores desatendidos está poniendo en riesgo el empleo en el sector. A día de hoy existen en la provincia 33 gasolineras sin personal, justo el doble que hace cuatro año. En Andalucía, 184.

Según han informado en la protesta ambos sindicatos, estas gasolineras generan de media 1,58 empleos frente a los 5,41 de una gasolinera atendida, por lo que la pérdida de puestos de trabajo, denuncian los sindicatos, es evidente. Ambas fuerzas piden a la Junta que obligue a las gasolineras a prestar servicio en cada surtidor, como dice la ley. Ahora se va a proceder a modificar el decreto para abrir la manga a este tipo de gasolineras. Los sindicatos se muestran contrarios a ello y recuerdan que los ayuntamientos pueden denegar licencias.

Para el secretario general de Industria CCOO Granada, Pedro Redondo, "se trata de un atentado contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, de las personas con discapacidad y de los consumidores y las consumidoras". Por un lado, ha explicado el responsable sindical, es una amenaza para el empleo porque destruye puestos de trabajo, al no contar con ninguna persona en sus instalaciones: durante el turno de noche funcionan como autoservicio y en horario diurno la regla general es de no más de un trabajador por turno. Y en segundo lugar, "representa una vulneración de derechos para las personas con discapacidad que tendrían dificultades para repostar, o no podrían hacerlo; así como para las personas consumidoras que se encuentran desatendidas, ante consultas o problemas". Por último, a CCOO le preocupa también la peligrosidad de este tipo de instalaciones en caso de incidente o emergencia.

Porque, tal y como ha explicado Redondo (CCOO) "este tipo de estaciones son un completo despropósito y un atentado contra los derechos de los trabajadores las personas con discapacidad que necesitan algún tipo de ayuda específica y las personas consumidoras, por lo que desde CCOO pedimos también a los ayuntamientos que no autoricen su puesta en marcha".

Como ha explicado Juan Luis Gutiérrez, responsable sectorial de Gasolineras de FICA-UGT Gramada, la Junta de Andalucía debe dejar de cuestionarse el cumplimiento del Decreto de 2004 que marca la obligatoriedad de que haya una atención personal en las gasolineras. Así, muestra su más absoluto rechazo a la posición adoptada por las diferentes administraciones ocn competencia en esta materia, al entender que no sólo están haciendo caso omiso al decreto que regula perfectamente esta situación en Andalucía, sino que adelantan su no aplicación para plegarse a intereses meramente mercantiles.

En opinión del representante de UGT, con su permisividad, se pone en tela de juicio la accesibilidad de los colectivos con minusvalía, poniendo también en grave riesgo la seguridad del resto de ciudadano. También considera irresponsable el que se permita el acceso incontrolado de cualquier persona a los combustibles que se sirven en estos establecimientos sin control, ni garantías en materia de seguridad del suministro y sin la formación y cualificación adecuada para dispensar dicho carburante.

Esto, afirma Gutierrez, (UGT), sin hablar del grave impacto que supone para el empleo, la pérdida de 6.000 puestos de trabajo vinculados al sector de gasolineras en una provincia castigada por el paro, denuncia.

Por todo ello, CCOO y UGT piden la implicación de todas la administraciones públicas, "ante este despropósito que significa la desregulación del sector de gasolineras, para que se ponga freno a esta situación, así como que las corporaciones locales incorporen el contenido del decreto en la medida de no autorizar la instalación de estaciones de servicio desatendidas en sus municipios".