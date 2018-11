Moreno Bonilla promete ahora bonificar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz

Aún no ha comenzado oficialmente la campaña electoral y ya se ha escuchado la primera promesa sobre el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. La ha hecho en Chipiona el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha dicho que si llega a San Telmo eliminará el peaje sin esperar al fin de la concesión. Moreno Bonilla, al contrario de lo que prometía su propio partido cuando estaba en el Gobierno central, anuncia que no habrá que esperar al 31 de diciembre de 2019 para que acabe el peaje y asegura que una de sus primeras medidas como presidente sería bonificar el peaje de manera inmediata para que no haya que pagar durante todo el próximo año.

El candidato del PP también ha prometido un plan de empleo especial para la provincia de 100 millones de euros.

Y hechas las promesas, polémica declaración de Moreno Bonilla sobre migración. En plena crisis por la muerte de cuatro inmigrantes en el naufragio de este lunes en Los Caños, Moreno Bonilla ha responsabilizado de manera directa a Pedro Sánchez, Susana Díaz y al PSOE. Acusa a los socialistas de convertir la migración en “un activo electoral” y de provocar “un efecto llamada” que ha colocado, dice, a la provincia de Cádiz “en el epicentro” del movimiento migratorio.