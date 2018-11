Recuperación del Lavadero de la Fuente Garcíez

Visita de la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía, Pilar Salazar, para conocer algunas de las actuaciones en materias de sus competencias, desde el Ayuntamiento de Jódar, como la del ‘Lavadero de la Fuente Garcíez’, con una inversión total de 40.226,11 €uros, el 70 % aportado por la Junta 28.158,28 €uros y el resto, 30 %, por el Ayuntamiento de Jódar, 12.067,83 €uros.

En primer lugar, mantenía una reunión con presencia del alcalde, José Luis Hidalgo, y concejales del equipo de gobierno, en propia alcaldía.

El alcalde explicaba, “… Al igual que, en numerosas ocasiones, desde aquí, desde Jódar, como alcalde, me desplazo a las delegaciones y le hago las correspondientes visitas a los delegados, siempre en interés del municipio, hoy es la delegada de Cultura, Turismo y Deportes quién nos visita, para tratar aquí, sobre el terreno, algunos temas en los que queremos trabajar en los próximos meses…”.

Entre ellos, enumeraba, la celebración del Centenario de la proclamación de Jódar como ciudad, la dotación de equipamientos para la ‘Pista de Atletismo y Campo de Césped Natural’, señalización turística o la actuación en el lavadero de la ‘Fuente Garcíez’, “… La celebración, el próximo 27 de febrero, de nuestro primer centenario desde el otorgamiento del título de ciudad a Jódar. Hoy estamos tratando este tema con la Junta de Andalucía, el jueves lo trataremos con Diputación Provincial, con Manuel Fernández, diputado de Promoción y Turismo. Estamos poniendo las piedras para este día, importante para Jódar, cuente con las actividades necesarias y que sea un punto de referencia en el recuerdo. En materia turística, nos hemos acogido a una subvención para la señalización de rutas… En materia deportiva, estamos trabajando en la posibilidad de subvención, por parte de la Junta de Andalucía, del equipamiento de la pista de atletismo. La pista de atletismo está próxima a su fin, estamos, pendientes de los informes técnicos, barajando plantar el césped en los próximos días o esperarnos al mes de febrero, el césped ya está comprado, la inversión realizada, lo cual va a suponer un importante empujón para esta obra, ya lo que tenemos que ir pensando es en el equipamiento posterior, todo lo necesario: vallas, artículos deportivos… Nos va quedando muy poquito, en los próximos meses se van a quedar totalmente terminadas, a excepción del alumbrado exterior, que por supuesto meteremos en el siguiente presupuesto… Eso va a poner a Jódar en el centro del atletismo de nuestra provincia, el contenido va a venir solo. Una pista de esa categoría, en Jódar, va a tener demanda de todo tipo de eventos… Tenemos que comenzar, los vecinos y vecinas de Jódar, por creernos nuestro propio patrimonio. La pista de atletismo va a ser un reclamo más, para que nos visiten, para que vengas desde fuera. Nuestros atletas la merecen, que llevan años demandándola, la vamos a poner a su servicio… Hay otra pata, será un atrayente, para que venga más gente, aún de fuera… Como ha sucedido este fin de semana, con el Certamen de Bandas en memoria de Manuel Bartolomé o con el Centenario de la Cofradía de la Humildad…”.

Lavadero Fuente Garcíez

Concluía el alcalde haciendo referencia a la actuación en el ‘Lavadero de la Fuente Garcíez', “… Hemos recuperado el ‘Lavadero de la Fuente Garcíez’, al igual que ya hicimos con el lavadero del ‘Pilón’, el resto lavaderos que están en el casco urbano, como vamos a continuar con el ‘Pilar de la Dehesa’, hace unos días, en Pleno Municipal, se aprobó en acogernos a la línea de subvenciones con fondos FEDER, que vienen a través de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina… Con esto no solo estamos recuperando nuestra historia, nuestra cultura, sino que estamos embelleciendo nuestro entorno… Al igual que hicimos recuperando ‘El Paso’, ahora convertido en una zona de ocio, con el canódromo o como hemos recuperado la zona del ‘Barranco Arena’, el entorno del Nacimiento…”.

La delegada, por su parte, se congratulaba de la reunión de trabajo con alcalde y concejales, “… Cada uno, dentro de su área, reivindicar lo mejor para su pueblo… No parar de darle vueltas a la cabeza, para hacer proyectos que hagan que la vida de los vecinos y vecinas de Jódar sea lo mejor posible… Hablamos de esa fuente (lavadero), hablamos del acervo cultural de la propia ciudad, para las mujeres era su sitio de encuentro… Disfrute de esas instalaciones, que con esta Pista (de Atletismo) que sea una realidad en breve…Jódar va a poder ofrecer la Pista de atletismo a toda la provincia y vendrán las competiciones que tengan que venir, cuando esté a pleno rendimiento… En tema turístico Jódar tiene mucho que ofrecer…”.

Otros temas

Le preguntábamos por temas vinculados con alguna de las actuaciones, por un lado los hallazgos encontrados en el yacimiento arqueológico aparecido durante el proyecto de la pista de atletismo, “… Cuando aparece un yacimiento arqueológico, lo que queremos es que sea algo de envergadura, que le dé nombre a nuestra ciudad, eso sería magnífico. Pero en este caso, por desgracia, como ocurre en la mayoría de todos los yacimientos arqueológicos, son cuestiones sin un verdadero interés. Al final, lo que supone es un gasto, una catalogación, pero luego, realmente, no tiene la envergadura… Por su puesto que se catalogará, se irá poniendo en exposición pública, pero, por desgracia, nos ha costado muchísimo, para el rendimiento normal y común de un yacimiento que tampoco tenía un interés especial…”.

Otra cuestión era, una vez anunciada la nueva opción para la construcción de la Residencia de Mayores, descartando la construcción en el paraje del Pilar de la Dehesa, el posible uso del edificio construido anteriormente, “…Ahora la prioridad, en estos meses, porque ese tren no lo vamos a dejar pasar ya, es la nueva residencia… Lo que se ha hecho, en el Pilar de la Dehesa, por desgracia, ha sido tirar el dinero, para residencia. Como explicó la delegada de Igualdad y Bienestar Social, es totalmente inviable, porque no cumple ningún tipo de normativa, pero además porque la residencia que va a tener Jódar es de 120 plazas… Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Estamos barajando varias posibilidades para su aprovechamiento… Que pueden ir desde un albergue, pueden ir a un tipo de pequeños apartamentos, para personas mayores, también, pero que se puedan valer, en cierta medida… Que no lo dejamos olvidado, tenemos varias cuestiones, varias posibilidades, que iremos, tal como maduren, iremos comentando con los vecinos y vecinas…”.