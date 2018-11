El pulso Cea-Yeray lo gana...Toño Calvo

La sorpresiva irrupción de Toño Calvo en el primer equipo de la Cultural reabre el debate en la casa blanca y redunda en la intención de Víctor Cea de apostar por aquellos jugadores que, más allá de su nombre, se acerquen a la exigencia marcada. Ahora llegó el turno de este centrocampista madrileño de 21 años procedente del Alcorcón B con vistas a reforzar al Júpiter, pero con la seguridad de trabajar permanentemente en el primer equipo. Cea, su gran valedor, se convenció hace tiempo de su valía, pero una lesión con recaída incluida retrasó su debut. Para más morbo coincidió con la visita del FC Barcelona. Calvo fue el primer cambio. También en el siguiente partido en Vigo. Toda una declaración de intenciones.

De esta forma, Calvo debutaba en un conjunto de Segunda B tras su paso por la cantera del Alcorcón, el Santa Ana y el Canillas. Y, visto lo visto, volverá a repetir, aunque la inminente recuperación de Antonio Martínez, Eneko o Señé, todos centrocampistas, reduce sus opciones de continuidad a corto plazo. "Me siento uno más, me tratan como uno más, pero conozco mi rol en la Cultural", aseguró el medio en "León Deportivo" donde recordó como vivió los minutos previos a su estreno de campanillas ante el Barça: "me sorprendió. En el descanso Víctor me dijo que entraría a los pocos minutos y, al principio, te pone un poco nervioso hasta que entras y tocas un par de balones". De jugar horas antes ante el Briviesca, a tener delante a Arturo Vidal o Denis Suárez.

La otra lectura del asunto es el ocaso de Yeray González en los pensamientos de Cea en una relación desgastada por los acontecimientos. Es uno de los futbolistas de absoluto beneplácito entre la hinchada, referencia de la mejor Cultural de la era moderna y con un contrato que así reconoció sus méritos, pero, después de ser titular las cinco primeras jornadas. perdió el puesto en favor, principalmente, de Jesús Bernal coincidiendo con la reacción de la Cultural, que no volvió a perder en liga. El club, a nivel directivo y técnico, no comparte la actitud del jugador en el día a día lo que, unido a algún encontronazo con Cea, le ha dejado fuera de las últimas convocatorias. Un asunto más delicado aún cuando Cea justificó la última ausencia de Yeray en unas molestias físicas.

De las palabras de Yeray González en las últimas horas se desprende incredulidad ("no me siento valorado ni importante en esta Cultural. Se ha perdido la confianza y no sé el motivo"), franqueza ("el equipo está bien; estamos ganando bastantes puntos ahora, más que a principios de temporada, y está en plena mejoría"), autocrítica ("en la parte que a mi me concierne, no estoy haciéndolo todo lo bien que debería y solo me queda seguir trabajando") y esperanza ("mi único destino es jugar con la Cultural y ascender. Otro tema es que el club, el míster o quien sea decida otra cosa").

Será uno de los focos de atención en adelante. Lo primero, comprobar su estado y el del resto de compañeros que se perdieron los últimos partidos por unas dolencias que, salvo el caso de Señé, nunca tuvieron el refrendo del parte médico oficial. Unai Albizua, Antonio Martínez, Eneko Capilla, Yeray el propio Señé deberían estar listos para el choque del domingo ante el Fuenlabrada, encuentro que, por sanción, se perderá Iv´án González. Por el mismo motivo será baja el veterano defensa del cuadro madrileño "Cata" Díaz. Este miércoles, tras dos días de descanso, volverá la actividad al Área Deportiva de Puente Castro.