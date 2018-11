El CB Reino de León destituye a Bouza

Tres duras derrotas consecutivas en el comienzo de la liga EBA le ha costado el puesto a Carlos Bouza, entrenador del CB Reino de León, la nueva denominación del Agustinos/Eras, que, tras perder la condición de LEB Plata, no levanta cabeza. El proyecto ha variado sustancialmente y tiene como prioridad la formación de sus jugadores de cantera en lo que para muchos es el primer contacto con la liga, pero la dirección del club no ha pasado por alto la manera de perder. Contra el Chantada (47-97), el Porriño (72-95) y en última instancia en la cancha del Culledero (114-74) el equipo leonés no ha dado la talla y Bouza sale del banquillo. Quién lo iba a decir cuando en la primera jornada tuteó al Ponferrada, actual líder, al que llevó a la prórroga.

El club anunció acto seguido el nombre del nuevo entrenador. Será Fermín Hueso, actual responsable del equipo junior, formado en las filas del Palencia Baloncesto donde llegó a ser técnico ayudante del primer equipo a su paso por la LEB Plata y LEB Oro. "Asume un reto en este nuevo proyecto donde el Reino de León se ha construido con jugadores de cantera de Agustinos y San Andrés, nacionales y sin ningún fichaje extranjero, lo que supone una dificultad añadida a la hora de competir en la EBA", apunta el comunicado oficial del club.

El debut de Hueso tendrá lugar la próxima jornada en la que el Reino de León, colista con un balance de 0 victorias y 4 derrotas, recibirá en el Palacio Municipal a uno de los líderes, el Estudiantes de Lugo, aún invicto junto al Ciudad de Ponferrada. El otro conjunto leonés que milita en la liga, el Basket León, solo ha perdido un partido y ocupa el cuarto puesto en la tabla.