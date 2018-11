"Lejos del Pazo veo a un Breogán con otra cara y al que le cuesta competir", Salva Arco

Din que o bó se fai agardar e tras máis dun mes facendoo, o capitán dos celestes, Salva Arco, reencontrábase coa cancha tras recuperarse da súa lesión no ligamento tibio-peroneo. A recuperación mantívoo alonxado dos pabillóns máis tempo do agardado e non tivo máis remedio que perderse á reestrea do CB Breogán na ACB doce anos despois.

Salva Alco volveu á competición no partido contra o UCAM Murcia. Sensacións? Boas, pero "con molestias". Esta semana xa se incorporou ós adestramentos e, paseniñamente, vai recuperando o tempo perdido.

- Como está o capitán?

A nivel personal aún no estoy al 100%. La lesión ha sido complicada, pero poco a poco espero ir recuperándome, recobrar el estado físico y ayudar cuanto antes a mis compeñeros. A nivel grupo, estamos recuperados de la derrota ante el UCAM Murcia y pensando totalmente en Málaga.

- Xa estás a adestrar con normalidade?

Si, más o menos. Es cierto que estoy entrenando con alguna molestia y he tenido que hacer alguna sesión más corta de lo habitual. Esta semana espero ya poder aumentar la carga de trabajo e ir metiendo más ejercicios en la rutina para llegar al domingo lo mejor posible.

- Durante a túa ausencia puidémosche ver nalgún partido no Pazo, como viches ó equipo dende fóra?

Veo a dos Breoganes diferentes. Veo al Breogán que juega en el Pazo arropado por su aficción y que muestra una cara distinta. Sólidos, valientes, defendiendo con energía y concentrados. Sin embargo, lejos del Pazo veo a un Breogán distinto, al que le cuesta competir y eso se refleja en los resultados.

- E unha vez dentro? Mantéñense as sensacións?

Si, las sensaciones son muy parecidas. La victoria fuera de casa pasa por mantener la intensidad, la confianza, ser tan aguerridos como en el Pazo. Estamos viendo que si nos relajamos o empezamos a tener alguna dificultad se nos va el partido.

- Quizáis o que pasou en Murcia?

Si, íbamos arriba en el tercer cuarto, pero una vez que empezaron a apretar mentalmente no fuimos capaces de seguirles el ritmo. De hecho, en un par de minutos nos remontaron los nueve puntos que llevábamos de ventaja. Se llevaron un partido que creo que era una buena ocasión de la que llevarnos la victoria. Algo que nos ayudaría mucho para animarnos a seguir trabajando como lo estamos hacendo y a darnos confianza.

- Agora que volves entrar en acción case que ó tempo que Löfberg irrumpe con forza dentro do equipo, haberá overbooking na liña exterior?

Löfberg es un jugador que hizo una muy buena pretemporada, pero que en el arranque de Liga no era capaz de demostrar el nivel que tiene realmente. En los últimos partidos si que ya se le ha visto cómo es y yo me alegro. Creo que es positivo para todo el mundo y ojalá pueda serguir así toda la temporada, porque nos beneficiará.

- Nalgún momento faltaba, dicía Lezkano, que o equipo crese máis na súa capacidade, en que se podían gañar determinados partidos. Pensas que a ausencia da figura do capitán no vestiario puido influír?

Todos los jugadores son importantes en un equipo, y más después de una pretemporada como la nuestra, repleta de lesiones. Esto implica que al equipo le cuesta encontrar la química que se necesita, pero poco a poco parece que vamos entrando todos. Confío en que Úriz pronto se pueda unir y Norel, es cierto, tardará más. Cuando estemos todos al cien por cien y podamos conocernos un poco más sin duda nos va a fortalecer y nos dará confienza como para sobreponernos a momentos difíciles como los que pasamos en Murcia. Seremos más fuertes y sacaremos los partidos hacia adelante. No tengo ninguna duda en que mejoraremos nuestra cara fuera de Lugo. Seguro.