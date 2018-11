La guerra interna del PSOE de Las Rozas aboca a su agrupación a una gestora

La tensión y la división interna que sufren los socialistas de Las Rozas ha saltado por los aires. La guerra abierta en el PSOE de este municipio ha llegado ya a nivel Federal. La Dirección del Partido Socialista ha tomado cartas en el asunto, después de que uno de los concejales socialistas en Las Rozas, César Pavón, haya pedido "amparo" a la dirección nacional de su partido porque “desde el mes de marzo” la formación que lidera el secretario general del PSOE en Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero, le ha “negado”, supuestamente, de forma sistemática “las cuentas de gastos y las facturas de su grupo desde 2015 hasta 2017”, según se alerta en los escritos que se enviaron a la dirección nacional del Partido Socialista, en marzo de 2018.

Poco después, en el mes de abril, la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, presidida por la Ministra portavoz, Isabel Celáa, dictó una primera resolución – a la que ha tenido acceso la SER-, donde tras estudiar la documentación y analizada la situación, “se muestra su perplejidad por las acusaciones manifestadas” y “constatada la gravedad de los hechos”, hace un llamamiento a la dirección del PSOE de Las Rozas “para que ejerzan sus funciones con profesionalidad”, y avisaron claramente, “si no lo hacen se trasladará el expediente a la Secretaría de Organización Federal del PSOE para que valore la opción de nombrar un gestora”.

Dicho y hecho. Aquella advertencia se ha convertido en una realidad. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta emisora, el pasado 23 de julio – aunque se notificó en el mes de octubre- la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE dictó una segunda resolución en la que se decidió elevar este caso a la Secretaría de Organización Federal del PSOE “a los efectos de si procede adoptar alguna medida, en particular la suspensión de las funciones de los órganos ejecutivos de la agrupación local de Las Rozas y la designación de una comisión gestora”. Antes de dar ese paso, se solicitó a la Comisión de Ética del Partido Socialista de Madrid que realizase un informe previo para mostrar si esta o no a favor de dar ese paso. Pues bien, ese trámite ni siquiera se ha activado, ese informe no se ha iniciado, según ha podido confirmar la SER.

El PSOE-M guarda el caso en el congelador

El Partido Socialista de Madrid ya estaba al tanto de este asunto desde hace siete meses, pero en todo este tiempo la dirección regional del PSOE-M no ha movido ficha, han optado por guardar este asunto en el congelador. Ni la Comisión de Ética del PSOE-M, ni en la Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid se ha abordado este asunto, aunque hubo un conato. Según ha confirmado varias fuentes socialistas, en el mes de octubre, durante la última Comisión Ejecutiva del PSOE-M, varios miembros de la dirección del partido propusieron abordar la crítica situación que atraviesa su partido en Las Rozas. Pero se decidió que ese no era el foro, los temas internos debían de abordarse en la Comisión de Garantías. Aun sí, el secretario General del PSOE-M, José Manuel Franco zanjó que, pase lo que pase, no era partidario de imponer una gestora en Las Rozas en este momento, según aseguran estas fuentes socialistas.

No hay duda de que en la dirección del Partido Socialista de Madrid quieren esquivar este asunto, no quieren agitar el avispero a las puertas de las primarias para elegir a su candidato en Las Rozas, que se celebran el próximo 17 de noviembre. Pero, en el PSOE-M no descartan que esa gestora se acabe activando una vez pasen esas elecciones internas porque son plénamente conscientes de la situación turbia y oscura que se vive desde hace años en ese municipio del norte de Madrid.

La guerra abierta entre los socialistas en Las Rozas abocará el partido a una gestora. De momento, la formación sigue controlada por Miguel Ángel Ferrero, que ha declinado la propuesta de la Cadena SER de referirse a la situación que atraviesa su agrupación, que va de polémica en polémica. El pasado mes de octubre, por segunda vez, el concejal socialista, César Pavón fue denunciado por la concejal de origen dominicano, María Reyes (PSOE) de machismo, acoso y racismo. Ya hubo una denuncia similiar en el mes de marzo de este año, aunque aquella denuncia fue archivada. María Reyes es la tesorera que, según César Pavón, se ha negado en este tiempo a mostrarle las facturas.

A día de hoy, las cuentas del PSOE en Las Rozas son públicas.