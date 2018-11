UGT recurre al Defensor del Pueblo para incrementar el plus de insularidad

UGT Baleares recurre al Defensor del Pueblo para pedir amparo y conseguir que se incremente el plus de insularidad para los trabajadores del Estado en las islas. La federación de Empleados de los Servicios Públicos del sindicato afirma que el poco peso político que las islas tienen en Madrid ha provocado que el plus haya quedado desactualizado con respecto al incremento del precio de la vida. Un problema del que las administraciones tienen constancia desde hace 15 años, según el sindicato, y que ha llevado a los funcionarios a pedir cambios de destino o renunciar a las plazas en las islas.

El secretario de la federación de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, exige a la presidenta Armengol que reivindique un incremento del plus de insularidad en Madrid. Afirma Romero que en los años 60 se estableció que los funcionarios destinados a las islas deberían recibir un 15% de su salario en indemnización por residencia, algo que no ocurre en la actualidad y que contrasta por ejemplo con Ceuta y Melilla, donde reciben el 75% de su salario.

Biel Riera, secretario general de la Administración General del Estado en UGT, afirma que a pesar de que el dictamen del Defensor del Pueblo no es vinculante sí es atendido en el 75% de los casos. En las islas hay actualmente unos 10.000 empleados que dependen de la administración central y calculan que el Estado tendría que invertir 20 millones de euros en la equiparación del plus de insularidad con Canarias. Riera dice que la falta de funcionarios, que no encuentran atractivo un destino tan caro, se traduce en una falta de calidad en el servicio.