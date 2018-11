Garaulet (C's) y Bernabé (PP) pidieron que el Senado y el Congreso les financiasen un viaje de 6000 euros a Bangkok pero no irán

El senador del PP murciano Francisco Bernabé y el diputado de ciudadanos Miguel Garaulet forman parte de la llamada "Unión Parlamentaria Scout de España" y estaban invitados por la Asociación de Scouts de España a un viaje a Bangkok, capital y ciudad más poblada de Tailandia.

El viaje era para participar "como miembros de pleno derecho" en la Asamblea General de la Unión Parlamentaria Scout Mundial.

Según la documentación en poder de Radio Murcia, ambos parlamentarios pidieron al Congreso y al senado "que sean cubiertos los gastos derivados del viaje". Esta documentación incorpora una memoria económica firmada por la Presidenta de ASDE, Elena Cabezas Alcalá y consiste en:

4550 euros del billete de avión Madrid Bangkok

480 de alojamiento en hotel por 4 noches.

350 euros de transporte interno

180 euros de seguro

250 euros para imprevistos

Radio Murcia se ha puesto en contacto con ambos para verificar qué ha ocurrido finalmente con este viaje al que "ningún de los dos irá".

Francisco Bernabé

Reconoce a la SER que presentó la petición hace varias semanas pero poco después -ayer lunes- retiró "al ser nombrado coordinador de la campaña del PP en Murcia". Esta misma mañana, la secretaria de la mesa del senado Adela Pedrosa, le confirma al senador que su petición no ha entrado a la mesa del Senado. Fue nombrado un martes y el miercoles entró en el senado su petición pero el senador lo achaca a que "hasta que no ha comprobado el volumen de trabajo que iba a tener como coordinador no ha tenido tiempo de dar orden de cancelar el viaje".

Bernabé asegura que "fue una petición que me hizo el movimiento Scout de España por ser parlamentario scout y yo la tramité por eso". También asegura que "el presupouesto del viaje lo hicieron los Scouts y yo me limité a reenviarlo"

Por último, confirma que no irá y preguntado sobre el precio del viaje asegura que "no puedo decir que es un viaje austero pero es lo que cuesta".

Miguel Garaulet

El diputado Garaulet reconoce a esta emisora que "envió la invitación de los Scouts a la mesa del parlamento automáticamente" "como todas las invitaciones que recibe". Nos lo cuenta un portavoz autorizado de ciudadanos que asegura a Radio Murcia que el diputado Garaulet "no sabía el precio" y que "en el momento en que Radio Murcia le informa del presupuesto del viaje" se da cuenta de que "en ningún caso iría porque le parece una cantidad desorbitada".

El diputado dice que "hay viajes mucho más importantes como el relacionado con la PAC a Zagreb" y que desgraciadamente tampoco podrá ir.