Los Presupuestos de la Comunidad, un poco más cerca

Poco nuevo tras la reunión entre el jefe del ejecutivo, Fernando López Miras y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, que han escenificado el inicio de las negociaciones para acordar los presupuestos del próximo año y que según ambas partes, ha habido "buena sintonía".

A partir de ahora, irán avanzando en las diferentes comisiones negociadoras. Sánchez reitera que no dará un "cheque en blanco" al Gobierno del PP y que se inicia la negociación pensando en la reactivación económica porque, reconoce que Ciudadanos podría haber "bloqueado" las cuentas pero cree que es más "sensato" tener unos Presupuestos aprobados.

En este sentido, ha mostrado su esperanza en que la tramitación de los Presupuestos sea objeto de un debate "sosegado y amplio" durante el mes de diciembre porque, "quizá, el año pasado fue muy corto". A este respecto, ha anunciado que la negociación comenzará de forma inmediata y espera que las cuentas sean aprobadas antes de que finalice el año, algo que "depende del Ejecutivo".

Sobre si a Ciudadanos le conviene o no, en año electoral, llegar a acuerdos con el PP, asegura que "no lo sabe" porque "no hacen caálculos electorales".

La portavoz del gobierno, Noelia Arroyo ha señalado por su parte, que la reunión ha sido "positiva" y que hay "buena voluntad" para sacar adelante este Presupuesto. Ha advertido que votar en contra de estos Presupuestos es "oponerse a la bajada de impuestos, a la creación de empleo y lamenta que, "por desgracia", enfrente "están PSOE y Podemos que, hasta el momento, solo han realizado críticas destructivas y que no han propuesto ninguna alternativa".

A este respecto, Arroyo se ha felicitado por el hecho de que Ciudadanos "haya respaldado finalmente" la bajada del IRPF.

Para Arroyo es importante que los Presupuestos queden aprobados antes de final de año para que la anunciada bajada de impuestos entre en vigor el 1 de enero de 2019