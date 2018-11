Arranca la Muestra de Teatro Palentino en el Ortega

El Teatro Ortega ha organizado la novena edición de la muestra de teatro palentino que comienza este martes 6 de noviembre con el grupo de Saldaña, La Bicicleta, que representará la obra ‘Todas troyanas’ a las 20,30 horas. ‘Todas troyanas’ cuenta cómo en una sociedad en crisis, en una sociedad sin valores, todos somos víctimas de opresores que no dudan en usar la violencia para demostrar su poder.

El jueves 8 de noviembre será el turno de Teatro del Limbo que pondrá en escena ‘Ajuste de cuentas’, escrita y protagonizada por Juan Francisco Rojo. La obra pone en escena la vida de Josito, que acaba de perder a su madre y que pretende ajustar cuentas con el pasado, un pasado lleno de traumas, un presente desconcertante y un futuro lleno de incógnitas.

La muestra continúa el martes 13 de noviembre con la actuación del grupo de la localidad de Guardo, AMGu, que representará en el Teatro Ortega ‘Un mal día’ de Hugo Daniel Marcos. Una comedia que tiene como premisa que no hay nada tan malo que aún no pueda empeorar. Y el día que va a tener Juan, un director de cine, no es para nada lo que él esperaba.

Y por último, Lapsus Teatro, será el grupo palentino encargado de clausurar la 9ª edición de la muestra de teatro con la obra ‘Y tú,... que tanto me amaste’ escrita y protagonizada por Concha Santiago. La obra tiene como trasfondo la violencia de género donde Lola, tiene una familia modelo, donde todo es perfecto ante los ojos de la sociedad y donde sólo ella tiene la llave para abrir esa celda.

Todas las representaciones darán comienza a las 20,30 horas. El precio individual de las entradas es de 7 euros, y el abono para las 4 obras de teatro cuesta 16 euros. www.teatroortega.com