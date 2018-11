Investigado un vecino de Larraga por la muerte de su perro

Agentes de Policía Foral adscritos a la Brigada de Protección Medioambiental han investigado recientemente a un vecino de Larraga como presunto autor de un delito de maltrato de animal doméstico.

Policías de seguridad ciudadana adscritos a la comisaría de Tafalla recibieron información acerca de que en una finca de Berbinzana había un perro de raza pastor del Cáucaso que podía encontrarse en malas condiciones o incluso fallecido.

Por este motivo, lo pusieron en conocimiento de los agentes del Grupo de Investigación Medioambiental, que llegaron hasta el acceso a la finca y percibieron un fuerte olor, por lo que accedieron al recinto y realizaron una inspección del lugar. Junto a una pila de palés situados a la intemperie encontraron el cuerpo del animal en avanzado estado de descomposición. Todavía tenía el cuello atado directamente con una cadena (sin collar) a un depósito de agua vacío.

En ese momento, los investigadores contactaron con el responsable del perro, que reconoció que sabía que animal había fallecido hacía tiempo, a pesar de lo cual no había hecho ninguna gestión para retirar el cadáver.

Los investigadores comprobaron que el actual propietario del animal había omitido todo deber de cuidado del animal: estaba permanentemente atado, sin comida ni bebida, sin forma de cobijarse de las inclemencias meteorológicas y sin las vacunas obligatorias.

Por todo ello, se le investiga como presunto autor de un delito de maltrato a animal doméstico, con penas recogidas en el Código Penal de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para la tenencia de animales. Las diligencias propias del atestado han sido remitidas al juzgado de guardia de Tafalla.

Además de iniciar la vía penal, los policías del Grupo de Investigación Medioambiental denunciaron administrativamente al actual propietario del perro por incumplir la normativa vigente: por no proporcionarle la vacuna antirrábica obligatoria y por no realizar las gestiones administrativas de cambio de titular (Decreto Foral 370/1992, de 9 de noviembre, por el que se regula la identificación de los perros en la Comunidad Foral de Navarra); por no gestionar el cadáver del animal (Ley 8/2003 de sanidad animal), y por mantener permanentemente atado al animal (Ley Foral 7/94 de protección de los animales).