Cs insiste en que no va a negociar los presupuestos de 2019 y el PP le pide que no se escude en falsos incumplimientos

Gobierno y Ciudadanos se han reunido y tras ese encuentro, la formación naranja da por cerrado cualquier capítulo negociador para alcanzar un acuerdo presupuestario para el año que viene. Y es que el portavoz del grupo parlamentario insiste en que hay incumplimientos en 2017 y 2018, algunos de ellos, ha dicho Diego Ubis, flagrantes, como el caso de la renovación de la ADER

Y hay medidas, dice Ubis, que se han puesto en marcha como la gratuidad de los libros de texto o la ampliación a un segundo año de la tarifa plana para los autónomos. Pero el gobierno, según Ciudadanos, las ha implementado como ha querido y de un modo equivocado. Por todo esto, Diego Ubis habla de desconfianza e insiste en que no se dan las condiciones para sentarse a negociar las cuentas públicas de 2019

A pesar de este escenario, el PP no arroja la toalla y habla de poner toda la carne en el asador para llegar a un acuerdo. Y es que el portavoz del grupo parlamentario popular cree que hay terreno para el pacto y recuerda que Ceniceros ha propuesto 5 líneas de acuerdo; implementar la educación gratuita de cero a tres años, mejorar la atención a los mayores, reforzar la estrategia de internacionalización, extender la tarifa plana que existe ahora a cero y una rebaja de impuestos de 0,5 puntos. Jesús Angel Garrido dice que los acuerdos entre PP y Cs son positivos y que ahora la responsabilidad de ambos es mayor; y lo es, según Garrido, por el riesgo que entraña el gobierno Sánchez.

Por eso el PP le pide a la formación naranja que no se escude en falsos incumplimientos y le avisa de que los riojanos no entenderían que no hubiera acuerdo

En cualquier caso Garrido señala que si ese acuerdo no llega, los presupuestos se van a prorrogar.