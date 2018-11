Domínguez cree que hay margen para que La Rioja tenga presupuestos pese al cerrojazo de Ciudadanos

El consejero de hacienda y administración pública asegura que a pesar de la postura de Ciudadanos hay margen para alcanzar un acuerdo presupuestario. Alfonso Domínguez recuerda que "a los riojanos les ha ido bien" cuando el gobierno y la formación naranja se han puesto de acuerdo. Por ello, Domínguez pide responsabilidad a Ciudadanos para que esta comunidad tenga presupuesto en 2019.

El consejero cree que ha habido avances estos años gracias a los acuerdos entre ejecutivo y Ciudadanos, como la gratuidad de los libros de texto, bajadas de impuestos o la extensión de la tarifa plana para los autónomos. Eso sí, Domínguez dice que si finalmente la formación naranja no apoya las cuentas públicas, habrá hecho un ejercicio de irresponsabilidad fruto de la cercanía de las elecciones.

"Desconfianza"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Diego Ubis, ha descrito un clima de "desconfianza" hacia el Gobierno de La Rioja y se ha reafirmado en su intención de no negociar los presupuestos para 2019.

"Mientras siga esta desconfianza no podemos hablar de futuro", ha dicho en una rueda de prensa en la que ha afirmado que el seguimiento de los acuerdos entre PP y Ciudadanos ha sido "inexistente" y éstos, además, o no se han ejecutado o no se ha hecho de la manera en que el partido naranja "quería".

Para Ubis, cuando uno cumple "está deseando" darlo a conocer, pero no ha sido el caso del Gobierno de La Rioja.