Chaves "consintió el cambio de sistema" para pagar los ERE con una fórmula ilegal

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, “consintió” el cambio de sistema en Andalucía para pagar lo que eran subvenciones excepcionales. Fue un cambio para evitar retrasos o impedimentos porque las soluciones, que reclamaban las empresas en crisis en esos años, afectaban a más de una consejería. Así lo ha dicho el fiscal ante el Tribunal para pedir que Chaves sea condenado por prevaricación. “La necesidad de agilidad, rapidez e inmediación determinó que el presidente consintiera el cambio en el sistema, que se abandonara el expediente de subvención” y se comenzaran a pagar “ayudas que no se iban a fiscalizar”, ha argumentado Anticorrupción.

El cambio consistía en modificar la forma de presupuestar para que Empleo aprobara una ayuda y la agencia IDEA la pagara mediante transferencias de financiación desde la dirección general de Trabajo a la agencia pública. De esta manera los interventores de Empleo no sabían que con esas transferencias se pagaban ayudas y no las fiscalizaban y los interventores de la agencia IDEA no accedían al expediente de concesión. Un expediente siempre incompleto, como ha determinado la investigación.

“Es difícilmente aceptable”, ha resumido el fiscal, que Empleo tomara la decisión del cambio de modelo para pagar subvenciones por sí solo, un argumento que han empleado algunas defensas. Es inaceptable “que convenciera a la consejera de Hacienda para usar una aplicación indebida como era la transferencia, que consiguiera que se abandonaran las partidas que existían para pagar subvenciones”. “La trascendencia de este cambio no pudo ser asumida por la consejera de Hacienda a propuesta del consejero de Empleo. “Exigió la aprobación del superior jerárquico, el presidente de la Junta, Manuel Chaves”, ha enfatizado.

“Cualquier variación en la concesión de las ayudas, cualquier decisión para evitar retrasos tenía que pasar por la decisión del superior jerárquico de los consejeros, el presidente de la Junta”, ha señalado en otro momento el fiscal. Para el Ministerio Público “la ignorancia y el desconocimiento” que alega Manuel Chaves de estas ayudas ”no es creíble”. “No vamos a exisir a un presidente de la Junta que conozca todos los actos administrativos pero las decisiones de gran importancia no pueden ser desconocidas por el presidente andaluz”, ha apostillado. “Es absurdo argumentar que las decisiones de más calado de la Junta están en manos de los funcionarios de rango inferior”.

Chaves sabía, según el fiscal, y “consintió” que en el programa 31 L, con el que se pagaron las ayudas investigadas, hubiera transferencias de financiación sabiendo que ese era el medio para evitar fondos desde Trabajo a la agencia IDEA y conociendo que de esta forma las ayudas no se fiscalizaban. Anticorrupción solicita 10 años de inhabilitación para el expresidente andaluz por un supuesto delito continuado de prevaricación.

“Es una cuestión de legalidad. La eficacia no dispensa del cumplimiento de la ley”, lo dijo la Intervención de la Junta en una de sus comunicaciones con la Consejería de Empleo cuando cuestionaba el sistema de pago de las ayudas investigadas y con esa frase ha terminado el fiscal su informe ante el Tribunal.

El juicio sigue este miércoles con el informe de la acusación que ejerce el PP.