Sin información de los 113 millones

Los Ayuntamientos navarros pendientes de subvención para obras financieramente sostenibles han quedado relegados al simple papel de espectadores. Sólo faltan unas semanas para final de año y nadie sabe si habrá dinero para las obras previstas. El alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, reconoce que "en estos momentos no sé nada, lo único que sé, lo que leo en la prensa. Hay opiniones contradictorias entre el partido socialista y el gobierno y hasta ahí puedo llegar porque la verdad es que los Ayuntamientos no tenemos ninguna información adicional".

Así, en medio de la incertidumbre, la mayoría de los responsables municipales, no quieren precipitarse. En el caso de Tafalla está previsto acabar la renovación de la calle Hospital pero se quiere conservar su idiosincrasia medieval y en el Ayuntamiento "no queremos precipitarnos en tomar una decisión cuando la subvención está en aire porque igual vienen mañana y dicen que el dinero no está encima de la mesa".

Todos los proyectos planteados para financiar con los 113 millones de superávit de Navarra habían quedado fuera del último Plan de Infraestructuras Locales.