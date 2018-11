¿Y los Cercanías... pa' cuándo?

Ribó se trae de Madrid el compromiso del Gobierno de empezar a trabajar en el soterramiento de las vías más allá de Serrería. Lo que no quedó claro tras el encuentro de ayer es si Fomento asumirá los casi 80 millones de euros que cuesta la obra. Si asume parte del coste será ya una pequeña victoria porque, recordemos, el anterior Ministro dijo que no, que la obra era urbana y por tanto la debía pagar la ciudad. Lo ideal, que la pague toda.

Por lo demás, de la reunión me llevo una decepción. Me consta que el Ayuntamiento tiene trabajado un listado de infraestructuras en la ciudad pendientes de planificación y ejecución, pero ¿que pasa con los Cercanías? ¿por qué no se habló del servicio que presta RENFE o de la integración tarifaria con otros modos públicos de transporte? Fomento tiene mucho que decir en esto y ayer se perdió una oportunidad.