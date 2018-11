Ingresos "optimistas e inalcanzables"

La CEV cree que los presupuestos para 2019 reflejan unos ingresos excesivamente "optimistas e inalcanzables". Según la patronal autonómica, el estado de ejecución de las principales figuras tributarias durante este año y la ralentización de nuestra economía real hacen que sea difícil alcanzar los niveles de ingresos previstos por la Generalitat. Ya no es solo la oposición la que pone pegas...También los empresarios tienen sus dudas. A pesar de que Ximo Puig defiende "que no puede dejar de incluir en esas cuentas los ingresos que considera que son justos para los valencianos" planea permanentemente la duda de si es adecuado o no que se reflejen cuantías que no se tiene muy claro si se van a poder ejecutar.

