Y para crisis, la de los taronja

No hay manera. No hay reacción. Al equipo le falta alma. Los jugadores parecen haber perdido la complicidad entre ellos. Este Valencia Basket cada vez va a peor y no se atisba reacción inminente viendo las actuaciones del equipo en los últimos partidos. Sin ir más lejos este último, con una derrota merecida ante el Asvel Villeurbanne porque en la hora de la verdad los franceses fueron mejores y ya hubo que remar a remolque en los últimos minutos, y mal remado además.

Valencia Basket firmó un buen arranque de partido. Su intensidad física, poco utilizada esta campaña, sorprendió al ASVEL y le permitió explotar la rapidez de Mike Tobey en las transiciones. El comienzo de las rotaciones hizo que los visitantes perdieran el paso, todo lo contrario que los locales que ganaron en agresividad y capacidad anotadora con DeMarcus Nelson y AJ Slaughter y llegaron a ponerse por delante.

Tras el descanso regresó a la pista más agresivo el ASVEL pero Guillem Vives supo alimentar a Mike Tobey para que el conjunto español volviera a ponerse por delante con los puntos del estadounidense pese al acierto del los locales desde posiciones lejanas. El descanso del interior estadounidense dejó huérfano al Valencia, que vio como en los dos últimos minutos del tercer cuarto los locales le sacaban una inesperada renta de ocho puntos que ya fue insalvable.