El PP de Baiona se queda en minoría con la renuncia de Beatriz González

El PP de Baiona ha pasado de nueve a ocho concejales y se ha quedado en minoría después de que Beatriz González, hasta ahora concejala de Turismo haya dejado el Partido Popular pero no su acta de concejala, pasando a no adscrita.

En una guerra de comunicados González asegura que se va del PP por “las continuas disconformidades con el actual equipo de gobierno” y una situación que dice se había vuelto “totalmente insostenible”. Habla de desacuerdo “ tanto en las decisiones orgánicas como políticas de este equipo, esperando un cambio de rumbo que no se ha producido”.

Apunta, “he encontrado con muchos obstáculos para poder realizar mis funciones de la manera que yo consideraba oportuna” y asegura que ha habido intentos de que dejase su acta pero que no lo hace porque se siente avalada por su trabajo.

“ A mis excompañeros y excompañeras les deseo lo mejor en lo personal, incluso a aquellas personas que se han encargado de hacer de mi paso por el Ayuntamiento el más desagradable de los caminos. Precisamente esas experiencias negativas me han hecho lo suficientemente fuerte para dar este paso”, concluye.

Desde el gobierno municipal ha llegado un contra comunicado firmado por el regidor en el que asegura que en realidad la concejala se va del gobierno por motivos personales, por la amortización de la plaza de su hermana en la plantilla del concello.

“Es de todos conocido que hace más de un año el ayuntamiento de Baiona ha tenido que incorporar eventualmente en plantilla a una becaria de prensa, Doña Marta González Pérez (hermana de la concejala) tras una sentencia judicial a consecuencia de la denuncia que ésta hizo contra la institución, con un resultado negativo para las arcas de este ayuntamiento de cerca de los 30.000

euros anuales repartidos entre su salario y Seguridad Social”. Así se inicia la explicación en ese comunicado que concluye que “el problema” se genera cuando el alcalde decide amortizar la plaza de prensa del ayuntamiento, al creer que no es un servicio que sea necesario realizarlo con una plaza de funcionario (y con el que no está de acuerdo, al no haber conseguido esta plaza con un concurso/oposición pública ) y así ahorrar a los vecinos y vecinas de Baiona los cerca de 30.000 euros anuales que costaba, además informa a la concejala Beatriz González Pérez de que por razones de parentesco tendrá que abstenerse en la votación, al ser parte interesada como dice la ley, y no podrá votar en el punto de los presupuestos del año 2019 que se llevan a Pleno este próximo jueves 8 de noviembre.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el alcalde para que su hermana continuara como funcionaria - prosigue el comunicado- sin haber pasado unas oposiciones, ésta, opta pasarse al Grupo Mixto.

“Creo firmemente que las decisiones en política hay que tomarlas para favorecer el bien común de todos los vecinos y vecinas y no para beneficiar a la familia o amigos”,apunta enese comunicado Ángel Rodal.