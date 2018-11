Cuando a un vigués le piden que se arranque por María del Monte

Un entrenador siempre tiene que estar concentrado al máximo. Un entrenador en un deporte tan preciso y milimétrico como la gimnasia acrobática todavía más. Cuando está en una competición internacional que es una oportunidad importante para sus gimnastas, la presión es mucho mayor y apenas puedes disfrutar. Y con toda esa tensión de una cita internacional, no se puede olvidar Jorge Méndez del Flic-Flac, el momento que tuvo que vivir. Acaba la competición y, a este vigués de pro, le plantan un micrófono y le piden que se arranque a cantar un tema que sonaba por la megafonía del pabellón. Sí, señores, sigue funcionando el estereotipo del flamenco y las sevillanas; a Jorge Méndez le pidieron que se arrancara con María del Monte y ese tan sonado Cántame. Se quiso meter "a la sombra de los pinos" pero no pudo. El actual seleccionador nacional de gimansia acrobática se pasó por Las Peores Canciones de Nuestra Vida para contarnos esa experiencia que le traumatizó. Menos mal que no cantó ni bailó, por el bien del público allí presente.

