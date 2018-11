Educación, música y deporte

Cuando uno es músico y ama el deporte como Adrián Salgado salen cosas tan mágicas como las que os presentamos a continuación. Adrián es el coordinador de la base del Baloncesto Caselas y en su afán por distinguirse de otros clubes ideó una forma distinta de hacer llegar los valores del deporte a los más pequeños.

¿Cómo? A través de un videoclip. "Pasando a bola" nos transmite un valor fundamental como es el juego en equipo. Vamos, el "no seas chupón" de toda la vida. No es el único videoclip que pretende mostrar de manera sencilla los valores del deporte, tiene hasta tres y no será por ganas de grabar más. Además lo hace también promocioando la lengua gallega.