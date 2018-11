Frimancha Valdepeñas se paraliza ante el elevado porcentaje de falsos autónomos

Los más de 700 trabajadores de la factoría cárnica de Frimancha, en Valdepeñas (Ciudad Real), estaban llamados este martes a una jornada de huelga de 24 horas. Un paro que se realiza ante el elevado porcentaje de falsos autónomos con los que cuenta esta empresa.

En este sentido, uno de esos trabajadores bajo la denominación de falso autónomo, Eusebio, ha relatado su caso a SER Valdepeñas "llevo 23 años bajo esta figura y he llegado a ejercer de encargado dando órdenes a algunos de los pocos que hay fijos en plantilla". Además, nos confesaba que su salario "apenas llega a los 400 euros por todos los gastos como autónomo a los que tengo que hacer frente".

Historias como las de Eusebio se repiten en esta factoría cárnica, en donde menos de un centenar de sus trabajadores están contratados por la propia empresa, el resto son falsos cooperativistas o autónomos.

Sobre esta jornada de huelga, los sindicatos la han catalogado de "histórica y de éxito", así lo aseguraba David Vera, secretario de CCOO-Industria en la provincia de Ciudad Real, a las puertas de esta empresa.

No obstante, los trabajadores están dispuestos a seguir con las protestas si está situación no se solventa. Una situación denunciada por la propia Inspección de Trabajo, pero la empresa aún no ha tomado medidas para acabar con esta situación.