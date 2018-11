A finales de noviembre se encenderán las farolas de la Autovía A2 entre Meco y Guadalajara

A finales de este mes de noviembre se encenderán las farolas de la Autovía A2 desde Meco hasta Guadalajara capital, un tramo de 12 kilómetros que fue dotado de iluminación, de farolas, cuando se construyó el tercer carril y que nunca llegaron a encenderse. En concreto desde el kilómetro 41 al 53.

Hoy delegado y subdelegado del Gobierno han transmitido la decisión del Ministerio de Fomento a los alcaldes de Azuqueca, Alovera, Cabanillas y Chiloeches.

Reunión con los alcaldes/Foto Delegación del Gobierno en CLM

El tramo del la llamada bajada del Toro en la capital, entre el kilómetro 53 y 56, sí estaba dotado de farolas e iluminado. Se apagaron el 2010 por cuestiones de ahorro energético y años después volvieron a encenderse, pero nunca se han llegado a poner en marcha los báculos que se instalaron a partir de la zona de Los Faroles durante las obras del tercer carril.

Ahora el Ministerio Fomento del gobierno de Pedro Sánchez sí ha sido receptivo a esta demanda y en pocas semanas procederá al encendido las farolas entre Meco y Guadalajara capital por seguridad y también para evitar una cierta discriminación con los tramos de la autovía en la Comunidad de Madrid. Así lo señalan el subdelegado del gobierno en Guadalajara, Angel Canales y el delegado del Gobierno en Castilla la Mancha, Manuel González Ramos

Hay un pequeño tramo de 1,5 kilometros que, por cuestiónes técnicas, tardará más en iluminarse. Es un trayecto entre Azuqueca y Alovera, del kilómetro 44 al 45,5. La respuesta del gobierno Rajoy para no encender las farolas es que no había suficiente intensidad circulatoria entre Meco y Guadalajara y no lo consideraban necesario.