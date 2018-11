Call of Cthulhu, terror en los mundos de H.P. Lovecraft

Lovecraft es uno de los grandes de la literatura de terror, y su obra ha inspirado multitud de obras culturales: desde películas como ‘Necronomicon’, canciones de Metallica como ‘The Call of Ktulu’, juegos de rol de libro como ‘La llamada de Cthulhu’ y videojuegos como ‘Alone in the dark’. Pues bien, ya está en el mercado el último videojuego enmarcado en sus submundos, en concreto la conversión virtual del juego de rol antes mencionado.‘Call of Cthulhu’ nos presenta una aventura gráfica con mucha investigación, conversaciones y toques roleros en primera persona.

En ‘Call of Cthulhu’ tomamos el papel del investigador privado Edward Pierce en la ciudad de Boston en 1924. A punto de quedarse sin licencia por la falta de trabajo y su propia espiral de somníferos y alcohol fruto de las secuelas de la Primera Guerra Mundial, Pierce recibe un encargo con tintes misteriosos: debe resolver la extraña muerte de una familia adinerada en una isla remota.

La escasa colaboración de los lugareños, de los pescadores o las autoridades nos hará acercarnos peligrosamente a extraños lugares y rituales. La conversación con los diferentes personajes es fundamental para abrir nuevas líneas de investigación, así como explorar cada rincón en busca de pistas significativas. Los objetos interesantes y nuestras habilidades pueden abrirnos nuevas opciones de conversación y pueden suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso en un interrogatorio. Las habilidades del detective Pierce están sacadas directamente del juego de rol de libro: tenemos elocuencia, medicina, psicología, fuerza o ciencias ocultas. Con su desarrollo podremos obtener más pistas y también más opciones conversacionales, ya que optar por la violencia no es muy aconsejable. Nos enfrentaremos también a fases de sigilo y una de disparos, las primeras bastante mejor conseguidas que la segunda.

Ritos oscuros en las profundidades / Cyanide Studios/ Focus Home Interactive

El ocultismo tan propio de Howard Philips Lovecraft está presente en todo el relato del juego. Las leyendas sobre el mar y sus criaturas, las profanaciones de imágenes religiosas y esa pátina verdosa que impregna cada rayo de luz nos conducen inevitablemente hacia una entidad abisal con la que jamás querríamos encontrarnos: el dios primigenio de las aguas Cthulhu. Olvidaos de pistolas o balas. Este terror es más poderoso que las insignificantes armas que podamos portar, como pasa con la otra criatura interdimensional a la que nos enfrentaremos, el ‘vagabundo’. Descubriendo secretos relacionados con rituales ocultistas, ese libro maldito encuadernado en piel humana conocido como ‘Necronomicon’ y otros episodios perturbadores, nuestra cordura sufrirá. Y mucho. Hasta el punto de no diferenciar entre realidad e imaginación en un puro estado psicótico mientras visitamos decadentes mansiones, sótanos que se convierten en cuevas bajo tierra y hasta un tétrico sanatorio mental.

Audiovisualmente Call of Cthulhu tiene luces y sombras. Su ambientación e historia (perturbadora y surrealista) están muy por encima de su potencia gráfica, con entornos bien construidos pero personajes muy poco detallados y con modelos repetidos. En este capítulo destaca, eso sí, la iluminación lóbrega de toda la aventura, que navega hacia los tonos verdes de forma magistral. La ambientación de efectos y musical también raya a gran nivel, metiéndonos el miedo hasta los huesos. El juego está traducido, pero no doblado al español. Finalmente su duración es bastante limitada, por debajo de las diez horas, pero son realmente muy intensas. Y es que, de vez en cuando, se agradece poder disfrutar de una experiencia completa y cerrada sin la necesidad de dedicarle media vida.

Más actualidad





Sony ha anunciado que habrá remake de uno de sus juegos más recordados para la primera Playstation: Medievil. El juego cumple 20 años y llegará a PS4 en 2019. Acompañaremos al esqueleto de Sir Daniel Fortesque en su aventura en tercera persona para combatir a espada, resolver puzzles y superar niveles de plataformas hasta llegar al brujo Lord Zarok, su archienemigo en vida y muerte.

Super Smash Bros Ultimate llegará a Nintendo Switch el 7 de diciembre. La empresa japonesa ha anunciado varios de los nuevos personajes que entrarán en combate, como Ken de Street Fighter o Incineroar de Pokémon. Además muchos personajes ahora podrán tomar la forma de espíritus para utilizarse como potenciadores en combate, el caso de Revolver Ocelot de la serie Metal Gear. Será posible combinarlos entre sí y subirlos de nivel para ser más letales.

Ya está disponible para PC, Mac, tablets y móviles Football Manager 2019, el título de gestión futbolística más completo. Estrena un sistema de tácticas configurable que permite decidir rápidamente por el ‘tiki- taka’ o el catenaccio, y se han ampliado las posibilidades variedad de entrenamientos. Además se ha incluído el VAR y la tecnología de línea de gol para que todo sea más justo, y ahora podemos disfrutar de la licencia de la Bundesliga.

La distribuidora Meridiem Games acaba de estrenar dos nuevos juegos físicos. El primero es Pilot Sports, para PS4 y Nintendo Switch, y nos ofrece carreras aéreas en avioneta, parapente y hasta jet pack. Es ideal para el multijugador y sus coloridos gráficos encantarán a los más pequeños. El segundo título esGal Metal, un original juego en el que debemos hacer frente a una invasión extraterrestre improvisando ritmos con la batería en un grupo de rock. Suena surrealista, y lo es, pero a base de improvisaciones y metal japonés podremos derrotar a los invasores.

Los juegos más vendidos de octubre de 2018 / Tiendas GAME

Y la cadena de tiendas GAME ya ha publicado su ránking con los diez juegos más vendidos en España en el mes de octubre. Encabeza la lista Red Dead Redemption 2, seguido por Call of Duty Black Ops 4, FIFA 19 y Assassin’s Creed Odyssey, todos para PS4. En quinto lugar está Super Mario Odyssey para Nintendo Switch, y le siguen Spider- Man y NBA 2K19 para PS4. Dark Souls Remastered para Switch, PES 2019 para PS4 y FIFA 19 para la consola de Nintendo cierran el top 10. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.