El Ayuntamiento organiza una feria de empleo con entrevistas de trabajo dando vueltas en la noria del puerto

El ayuntamiento de Málaga ha organizado este martes una feria municipal de empleo en el puerto de la ciudad con entrevistas de trabajo en el interior de la noria panorámica del recinto portuaria, mientras ésta daba vueltas.

En total, se han proyectado 128 entrevistas de trabajo entre las nueve y media de la mañana y las dos y media de la tarde en las cabinas de la noria. Los demandantes de empleo trataban de acceder a 48 puestos de trabajo ofertados por una treintena empresas en el marco de la cuarta edición de la Feria ‘#MálagaEmplea’ organizada por el Instituto Municipal de Empleo del consistorio en el recinto portuario de la ciudad, evento visitado hoy por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Las entrevistas de trabajo a demandantes de empleo dando vueltas en la noria han causado estupor entre partidos de la oposición o sindicatos como Comisiones Obreras, cuyo secretario general Fernando Muñoz Cubillo ha criticado sin ambages: “A mi me parece que no es el lugar más adecuado para la selección de personal. Cuando una persona va nerviosa a una entrevista (de trabajo) no se le puede meter en una cabina a dar vueltas, porque esto no es un show ni un espectáculo”.

Fuentes vinculada al equipo de gobierno indican que se trata de una iniciativa innovadora y que ha habido más espacios de trabajo en el puerto dentro de la feria municipal de empleo, entre ellos varias carpas para que las empresas explicasen los perfiles que andaban buscando o stands para que el público pudiese entregar sus currículos.