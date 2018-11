El ayuntamiento de Soria otorgará esta semana la licencia de obras para que la Junta inicie las obras del Hospital Santa Bárbara

Las obras de la segunda fase del Hospital Santa Bárbara comenzarán ya próximamente una vez que ya se ha firmado el acta de comprobación de replanteo de las obras de ampliación y reforma. Un documento que ha sido suscrito por representes de la empresa adjudicatia que eds la UTE FCC Construcción y FCC Industrial e Infraestructuras energéticas, y también por representantes de Sacyl y del Hospital. Solo falta que el ayuntamiento conceda la licencia municipal correspondiente para avanzar.

Dice el concejal Javier Muñoz que se está revistando el proyecto por parte de los técnicos puesto que se ha modificado en gran parte puesto que ascendía a 35 millones de euros y se ha quedado ahora en 27. El informe de la licencia está muy avanzado por lo que esta semana podría estar preparada la licencia de obra municipal y comenzar los trabajos.

Puntualiza Javier Muñoz que el retraso en la segunda fase del Hospital no se debe en absoluto a que el ayuntamiento tarde en otorgar la licencia, puesto que el proyecto lleva bloqueado más de ocho años. El procurador socialista por Soria en las Cortes Ángel Hernández, explica que hasta que no se firma el acta de replanteo, el ayuntamiento no puede iniciar la tramitación de licencia de obra.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, explica que la actuación cuenta con un periodo de ejecución de cuatro años, las obras afectarán a una superficie algo superior a los 34.000 metros cuadrados, de los que 17.100 se corresponden con la ampliación prevista y 16.900 con la reforma interior del propio edificio. La primera fase, de dos años de duración, acometerá la econstrucción del edificio de ampliación, la intervención para ejecutar el área ambulatoria de salud mental, la construcción del sótano con aparcamiento y almacenes y la prolongación de la galería de instalaciones hasta el actual ala sur. Esta primera fase se desarrollará en el aparcamiento actual y se extenderá hacia la calle Doctor Fleming, por lo que será complicado aparcar durante las obras.

La segunda fase, más compleja, se desarrollará dentro del edificio actual por lo que prevé las reformas de las alas este y sur del centro, afectando a la vertical en su conjunto. Se producirán movimientos internos para desalojar las zonas a reformar, demoliciones y el traslado de los servicios sanitarios a sus ubicaciones definitivas.

Enrique Delgado confirma que, en principio, el aparcamiento será gratuito, a diferencia de los hospitales que se están construyendo en otros puntos de la Comunidad. Habrá 371 plazas para vehículos de cuatro ruedas, 45 para motos y 23 para vehículos de movilidad reducida.

Se prevén unas dependencias sanitarias con 297 camas hospitalarias, de las que 62 estarán en habitaciones individuales y 102 consultas externas de diferentes especialidades asistenciales.