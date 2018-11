Pros y contras

Felices nos quedamos el sábado a eso de las 19.45 de la tarde después de la victoria del Numancia 2-0 ante el Tenerife, en un triunfo vital para el cuadro soriano, habida cuenta de los recientes precedentes y de lo que aún está por venir (todavía 30 jornadas). Pero antes de lanzar campanas al vuelo y decir que qué buenos somos o ser más negativos y decir que qué malo fue el Tenerife, creo que hay que analizar lo bueno y lo malo. Cuando era pequeño me inculcaron (como seguro que a muchos de ustedes, queridos oyentes), aquello de hacer la lista de los pros y los contras. Vamos a ello.

En los pros. El equipo mostró intensidad de principio a fin. Compitió los noventa y tantos minutos, tanto a nivel individual como colectivo. Llevábamos tiempo sin verlo. Cierto es que ante el Extremadura y el Zaragoza ya había mostrado solidez y seriedad en las diferentes parcelas del campo, siendo mejor que el rival, pero ante el Tenerife lo hizo de manera sobresaliente. Por otro lado, me hace gracia eso de que “el Tenerife fue muy malo”, el peor equipo que ha pasado por Los Pajaritos… También lo fueron los extremeños y maños en su día… ¿No será que el Numancia los hace malo? Porque cuando los rojillos la pifian en Las Palmas o Málaga son ellos los malos. Un equipo parece mejor o peor, por un lado por su propia actuación y por otra, por la del rival. Es así. En casa, el Numancia rinde más y este sábado además de hacer bien casi todas las cosas, obtuvo el resultado deseado.

Además, jugadores que no habían empezado el curso a su mejor rendimiento (caso de Markel y Marc Mateu, por ejemplo) o que habían pasado por altibajos (Oyarzun, Yeboah o Villalba), ofrecieron una muy buena versión de sí mismos. La apuesta de López Garai de ubicar a Escassi en el centro de la defensa, con Kako de pivote, y a Mateu de lateral, funcionó, con un once de talante ofensivo desde la retaguardia. Para eso está el entrenador, para jugársela con la alineación y luego, que le salga bien o no. Caso aparte el propio Escassi, un diésel en cuanto a rendimiento, y lo de Juan Carlos, que con sus intervenciones ha terminado de cerrar bocas y hace olvidar a Aitor, aunque, curiosamente, nos recuerde al portero vasco. Personalmente, me alegro, porque creo que a principio de curso se fue injusto desde cierto sector de la afición con el portero mallorquín. También es verdad que la mano de Fran Sanz, entrenador de porteros, se está notando, como en los últimos años. Y Kako Sanz parece garantizar una alternativa a Escassi en el pivote.

Y ahora vienen los contras. Este buen rendimiento, esa intensidad, esa competitividad… ¿Por qué es tan intermitente? ¿Por qué no la vemos cada domingo? La línea del Numancia en ese sentido es, gráficamente, de dientes de sierra: sube y baja, sube y baja… Sobre todo, en la comparativa como local y como visitante. Sabiendo el problema o la circunstancia, es labor del entrenador encontrar la solución. Y me consta que en el vestuario lo hablan. Otro aspecto negativo, es el que ya comentamos la pasada semana, que es el arranque de los partidos, ya que parece que el equipo tarda en asentarse. Este sábado parece que se corrigió. Parece. Luego está el tema de la defensa de jugadas a balón parado, seguimos sufriendo ahí, demasiado. Y falta gol, contundencia en el remate. Cierto es que ante el Tenerife el Numancia volvió a crear ocasiones claras, pero los delanteros no estuvieron finos y eso, a veces, se paga.

Así que, en conclusión, hay luces, algunas muy brillantes, pero también sombras, que afortunadamente no son insalvables. Por tanto, sólo queda mantener y corregir. Como decía el profesor Miyagi, "dar cera y pulir cera".