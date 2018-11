Bautista, mejor Ducati independiente

Álvaro Bautista y el Ángel Nieto Team continúan en forma y han cerrado la gira asiática con una séptima posición en Malasia y como mejor Ducati independiente en la parrilla. El piloto español sufría con la adherencia trasera de su moto pero daba el máximo para terminar a tan solo cuatro segundos de la Ducati oficial de Andrea Dovizioso. Bautista añade a la quinta posición de Japón o la cuarta de Australia un nuevo top 10 que le mantiene duodécimo de la general, a un solo punto de Dani Pedrosa, que es undécimo.

7º Álvaro Bautista: “He sufrido bastante con la adherencia trasera de la moto, saliendo de curva me faltaba mucha tracción y la moto me deslizaba y me sacaba hacia afuera. He estado un poco limitado pero he ido al máximo de lo que podía. Hemos terminado como la segunda Ducati, a cuatro segundos de la oficial de Dovizioso. Creo que es un buen resultado, en las últimas carreras siempre hemos terminado en el top 10. Hemos completado una buena gira asiática”. Ha manifestado el piloto de Talavera de la Reina.