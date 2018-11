"Mi Barrio sin Amianto" da a conocer tres muertes por mesotelioma entre vecinos de Toledo

Dos mujeres y un hombre han fallecido por cáncer mesotelioma en el barrio toledano del Polígono. Todos eran vecinos y ninguno trabajó para la empresa Ibertubo, responsable directa de las toneladas de vertidos de amianto en este barrio. Sus familias han querido hacer públicos sus casos después de que Sanidad haya negado hasta ahora las muertes por exposición al amianto. El mesotelioma es un tumor en un 99% relacionado con las fibras de este material prohibido. Alicia Rubio explica que su padre falleció en 2015 diagnosticado en el Hospital Virgen de la Salud.

Junto a este hombre de 60 años, otros dos casos se registran en 1999 y 2011. La plataforma Mi barrio Sin Amianto los dio este martes a conocer en un acto en el que la palabra cáncer y el miedo a padecerlo, estuvo más presente que nunca. Los afectados contradicen a la administración autonómica con imágenes y con hemeroteca. Denuncian que desde el pasado mes de mayo no se ha vuelto a hacer nada con los vertidos de la barriada y que solo se ha tapado un 22% de los depósitos. Insisten en que no es ya un problema medioambiental sino de salud pública, porque como explicó un técnico "no hay exposición segura al amianto". En Toledo está el mayor vertido de amianto de toda Europa.

La Plataforma discrepa ahora más que nunca en la valoración del riesgo. Ellos lo creen urgente mientras la administración ha elegido el camino ordinario, que se dilata en manos de la justicia. El siete de noviembre, según informó Rafa García hay un juicio al que la administración regional asiste como testigo.

Se dio lectura a un durísimo comunicado en el que se criticó la lentitud de la Junta de Comunidades en actuar sobre sus propios terrenos: "Nos parece toda una declaración de intenciones, la intención clara de no hacer mucho y dejar pasar el tiempo". Un comunicado en el que subrayaban su firme propósito de seguir luchando "por tener una ciudad donde se pueda vivir sin miedo a enfermar".