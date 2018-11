Al Pedroñeras le gusta el alambre, ha ganado ocho puntos en el tiempo de descuento

El CD Pedroñeras es colíder del grupo I de la Primera Preferente en parte por el acierto de sus jugadores en los últimos minutos de partido. Hasta ocho puntos ha conseguido el conjunto ajero mediante goles de Kike Espinosa en su mayoría, Neme o paradas decisivas de Parra desde los once metros. Para el CD Pedroñeras, el partido no se acaba hasta que no pita el colegiado.

Jornada cuatro, Kike Espinosa marca el 2-1 frente a San Clemente y le da dos puntos extra a su equipo. Jornada seis, Kike Espinosa empata el partido ante Balazote y rescata un punto. Jornada siete, Neme aprovecha un rechace de una falta y marca el único gol del partido dando dos puntos extra a su equipo. Jornada nueve Parra detiene un penalti a Campillo y da otros puntos a su equipo. Jornada diez, Kike Espinosa empata en el descuento a Manzanares y suma otro punto para su equipo.

En total, ocho puntos conseguidos por el CD Pedroñeras al borde del alambre, a punto de sonar la bocina o lo que es lo mismo, el triple pitido del colegiado decretando el final de partido. Sin estos ocho puntos, el conjunto ajero estaría décimo clasificado con 14 puntos, los mismos que Daimiel, La Fuente, Alcázar o Campillo.

Una prueba más de que los partidos duran 90 minutos y el CD Pedroñeras los aprovecha hasta el final. Un gol es igual de válido en el último minuto que en el primero y el equipo conquense está exprimiendo al máximo estas premisas.