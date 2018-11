Castejón: "Hay falta de lealtad del gobierno regional con el Ayuntamiento de Cartagena"

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha estado hoy en los estudios de Radio Cartagena para repasar, de forma amplia la actualidad del municipio. Ha tratado varios temas, entre ellos, la "falta de lealtad" que dice, el gobierno regional tiene con el Ayuntamiento de Cartagena. Entre otros ejemplos pone la gestíón de la Catedral Vieja de Cartagena, de la que no sabe si hay un plan director o no; o los terrenos que se barajan para la Ciudad de la Justicia.

Ha destacado también que la inversión pública en este último año, que es, según ella, "la mayor de la última década", con 8 millones de euros, muchos de los cuales, dice, han ido destinados a tener las calles mejor acondicionadas, también en barrios y diputaciones.

Respecto a Sanidad, pide a la Comunidad Autónoma que se convoquen tanto la Comisión de Seguimiento del Hospital del Rosell como el Consejo de Sanidad, e indica que van a seguir pidiendo que el hospital "se abra al 100% y a pleno rendimiento". Ataca también al PP por incumplir la ley de funcionamiento del Rosell, aprobada por la Asamblea.

Se ha referido también a las incompatibilidades sobre la actividad profesional de José López durante su tiempo en la alcaldía, se muestra convencida de que tendrá que devolver los 120.000 euros que recibió en sus dos años como alcalde. Dice que no pasó por el Pleno para aprobar la compatibilidad de su actividad profesional y estuvo cobrando por "dedicación plena".

AVE, terrenos de El Hondón y limpieza

Respecto al AVE, indica que "no va a permitir" que "se tomen decisiones que dividan mi ciudad", por lo que va a apostar por el soterramiento. Indica también que no hay retrasos en la llegada del AVE "porque no había proyecto, solo vaivenes y cambios de decisión".

En cuanto a los terrenos de El Hondón, indica que no hay ninguna novedad en los últimos años respecto a la contaminación de los mismos que indiquen que puedan ser más peligrosos que antes, y que el único cambio es que el 75% de los mismos ahora son de propiedad municipal.

Otro de los temas que ha tratado es la limpieza de la ciudad. "No tenemos Cartagena limpia", indicaba la alcaldesa, que estudia emprender medidas con la concesionaria del servicio, "porque ya no valen más excusas".

La entrevista completa se puede escuchar aquí: