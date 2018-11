Advierten de que la reforma de la ley incrementará el precio de las hipotecas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará este jueves una modificación de la ley para que "nunca más los españoles paguen este impuesto y quien pague sea el sector financiero, la banca". Ese cambio se hará mediante decreto ley, la fórmula más rápida para que entre en vigor cuanto antes, pero no tendrá carácter retroactivo: es decir, no será devuelto a quien lo haya pagado ya pero, desde que este viernes se publique en el BOE, será la banca y no el cliente el que se encargue de pagar ese impuesto.Además, el presidente también ha anunciado la creación de una autoridad independiente para evitar futuros abusos.

Sánchez ha insistido en que su gobierno actuará "siempre para la ciudadanía" y considera que el Tribunal Supremo tiene que hacer "autocrítica", aunque cree que este asunto vaya a "minar la credibilidad" de este tribunal, porque "nada tiene que ver una cosa con otra".

La medida ha sido acogida con satisfacción por parte de los consumidores ya que viene a paliar lo que consideran una decisión injusta por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, desde la Organización de Consumidores de España (OCU), se advierte de que esta medida puede suponer un aumento del precio de las hipotecas. "Al final los bancos van a cobrar de una forma u otra pero desde el punto de vista del consumidor es mucho mas razonable", ha señalado el portavoz de la OCU en Canarias, Raúl Alonso.