Marcha Cívica el próximo sábado por la Devolución del Pazo de Meirás

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña y otras entidades convocan una nueva movilización para pedir que el Pazo de Meirás pase de inmediato a ser de titularidad pública.

La Quinta Marcha Cívica entre Sada y Meirás por la devolución del Pazo se celebrará el sábado día 10.

Saldrá del Monumento a las Víctimas de la Represión Franquista situado en el Paseo Marítimo de Sada . Se realizará una concentración en el propio Pazo de Meirás a la una de la tarde y una ruta alrededor del mismo a las cuatro.

Habrá autobuses gratuitos desde la Casa del Concello de Sada entre las once y la una menos cuarto para las personas que quieran acudir a la concentración. La Marcha cuenta con el apoyo de la Diputación y de los ayuntamientos de Sada y de A Coruña.

La Comisión pola memoria insta a Paco Vázquez a no entrar en "guerracivilismos"

La Comisión pola recuperación da memoria histórica ha recogido con ironía las palabras de ayer de Paco Vázquez en el acto de Ciudadanos sobre la ley de memoria histórica que, en su opinión, "no es más que un revanchismo". La entidad conmina al ex alcalde coruñés a que cumpla la ley y no entre en "guerracivilismos".