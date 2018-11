Sin margen para las modificaciones presupuestarias

El alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado esta mañana que al estar ya en el mes de noviembre no hay más margen para las modificaciones presupuestarias que no vayan a aprobarse en el pleno extraordinario de este viernes. González ha señalado que a partir de aquí se entiende que no va a haber ninguna otra modificación y que por lo tanto hay que hablar de los presupuestos de 2019.

Carlos González, ha asegurado que esta situación se intentará encauzar en los próximos presupuestos municipales. González ha explicado que lo que no se haya incluido en esta modificación simplemente no se ha incluido y que esto significa que no habrá más margen de actuación en los ámbitos en los que no se pueda.

La Comisión de Hacienda se reunía ayer para abordar, entre otros asuntos, las modificaciones presupuestarias que se van a llevar al pleno extraordinario del próximo viernes 9 de noviembre.

Durante el último pleno ordinario, la oposición votó en contra de la modificación presupuestaria que incluía el pago de las ayudas del IBI, además del reajuste en partidas de áreas como Fiestas, Cultura o Alcaldía. PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche denunciaron que el gobierno había querido "camuflar" otros gastos con la excusa de la bonificación en el pago del IBI.

El enfrentamiento entre los diferentes grupos sigue coleando. Mientras el tripartito defiende su gestión y ataca a la oposición de no querer aprobar una modificación en el presupuesto que permitía pagar las ayudas al IBI, la oposición se defiende y sigue pidiendo explicaciones.