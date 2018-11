Lolo Ivars: "El partido de San Vicente lo perdimos nosotros"

El futbolista del C. D. Eldense, Lolo Ivars se tuvo que retirar del terreno de juego a los seis minutos de haber empezado el partido que se disputó en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspeig ante el Jove Español San Vicente. El azulgrana, en un cambio de ritmo, notó unas molestias en la zona de isquiotibiales de una de sus piernas y solicitó el cambio “para evitar males mayores” según ha manifestado en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER.

Lolo Ivars reconoció estar triste por la derrota de la última jornada donde “no supimos manejar el partido, aunque lo tuvimos todo de cara y debimos tener un poco más de calma cometiendo errores tontos y el partido lo perdimos nosotros porque no supimos manejar el tiempo del partido”.

El futbolista del Eldense está convencido de que “si perdemos nuestra seña de identidad que es la lucha, la entrega y el fútbol solidario nos convertimos en un equipo vulgar”. Sobre ese particular, Lolo Ivars ha comentado que “ya nos hemos reunido los veteranos del vestuario para hacerle ver a la gente joven que esto es muy largo y no hemos hecho nada, aunque la dinámica haya sido muy buena. Si no corremos desde el primero hasta el último somos un equipo muy endeble”.

Está convencido de que el domingo, cuando visite el “Nuevo Pepico Amat”, el C. D. Roda “el equipo se va a dejar el alma”.

Sobre su estancia en el Eldense, Lolo Ivars asegura estar “muy contento, ilusionado y, sobre todo, sorprendido porque, aunque los dos últimos años del Deportivo hayan sido un poco raros y me costó tomar la decisión de venir, el cuerpo técnico y los compañeros me están tratando muy bien por lo que tengo mucha confianza y me hace mucha ilusión jugar un play off con el Deportivo”.