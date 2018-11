Andrea Villaescusa y Dario Bautista capitanean el nuevo C. B. Elda

El pabellón municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” acogerá este domingo a las 11:00 h, la presentación de todos los equipos del Club Baloncesto Elda. Una vez que todos los equipos del club hayan desfilado por el parqué del recinto de la avenida de Ronda, sobre las 12:30 h, se disputarán dos partidos de baloncesto femenino con los equipos sénior y junior del club que preside Susana Herrera.

Darío Bautista y Andrea Villaescusa / Cadena SER

Aprovechando esta circunstancia, los capitanes de los primeros equipos de la entidad, Darío Bautista del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural y Andrea Villaescusa del C. B. Elda Fem., han pasado por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SERpara intervenir en el programa “SER Deportivos” donde han puesto de manifiesto sus sensaciones después de que se hayan disputado cinco jornadas en cada una de sus ligas.

Los hombres de Isidro Soria se han encaramado a lo más alto de la clasificación del Grupo D de la Preferente tras ganar (72-64) al InterKozha Elche Basket Clubaunque Darío Bautista considera que “no hay que darle tanta importancia al liderato porque todavía queda mucha liga”. El capitán del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural ha destacado “el grado de exigencia que existe en el equipo desde la llegada de Isidro Soria al banquillo”. El próximo sábado se desplazarán hasta Ibi para medirse, a partir de las 20:00 h en el Pol. Mcpal. de la ciudad del juguete, alC. B. Petrer – Ibi, equipo que anda en la parte media - alta de la tabla clasificatoria.

Al C. B. Elda Fem. le está costando arrancar, principalmente porque “empezamos la pretemporada dos semanas antes del comienzo de la liga” como recuerda su capitana, Andrea Villaescusa. El equipo que dirige Inma Payá causó muy buenas sensaciones ante el líder del Grupo G Autonómico, el Patronato Bocairent, pero no acabaron perdiendo 41-63. Este domingo, en el comienzo de la segunda vuelta, reciben (12:30 h) al Mutua Levante - NBAlcoi contra el que perdieron en la primera vuelta (54-38). Andrea Villaescusa está convencida de que “con el paso de las jornadas iremos mejorando”.

Los capitanes del C. B. Elda se han mostrado muy ilusionados con el futuro más inmediato de la entidad.