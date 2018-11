Se remodelará el parque García Raya y reasaltará la avenida Medina Olmos

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, ha anunciado hoy que Guadix cuenta ya con el crédito para las actuaciones solicitadas por el consistorio accitano en el marco de las Inversiones Financieramente Sostenibles de Diputación (es decir, aquellas inversiones subvencionadas que se hacen con el superávit de Diputación en todos los municipios y ELA’s de la provincia).

La previsión es realizar dos actuaciones en Guadix, a las que habrá que sumar otra en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Bácor-Olivar. En concreto, se destinarán algo más de 48.000 euros a la remodelación del Parque García Raya, “uno de nuestros compromisos electorales adquiridos con los vecinos”. Y en torno a 39.000 euros al asfaltado de la Avenida Medina Olmos. En el presente ejercicio, el consistorio accitano vuelve a ser de los municipios de la provincia que reciben el máximo de la subvención (90.000 euros). Cifra a la que hay que sumar los más de 43.000 euros destinados a la ELA de Bácor para una actuación de mejora en las calles Andalucía y Príncipe de Asturias.

En palabras del portavoz, estas subvenciones ejemplifican “la expresión de un cambio de lo que fue la política anterior en la institución provincial. Ahora se distribuye el superávit con criterios objetivos, en condiciones de igualdad e incorporando además a las ELA’s”. Manuel Gómez Vidal ha apuntado asimismo que es momento ahora de gestionar estos expedientes que, según ha señalado, “han sido impecables y no han requerido ninguna subsanación”.

Para concluir, el portavoz ha lamentado que se generen debates falsos como el suscitado por el principal grupo de la oposición en torno al Plan de Infraestructuras Deportivas (PIDE), “del que, como ya expliqué, no hemos perdido nada, puesto que Guadix solicitó su subvención pero no podía ser destinaria por no haber ejecutado el ejercicio anterior al publicarse la adjudicación de 2017 y la convocatoria de 2018 el mismo día”. Por ello, ha concluido su intervención afirmando que le gustaría tener “una oposición más propositiva” y reclamando “sentido común”.