Como cada miércoles, ampliamos nuestro repertorio musical con las sugerencias que nos acercan nuestros músicos de cabecera. En esta ocasión han sido Iván Doménech y David Serra.



Iván Doménech nos recomienda el tema 'Baby did a bad bad thing', Chris Isaak, y David Serra, el tema 'We're not gonna take it', de Twisted Sister.