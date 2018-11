Llevo toda la mañana recibiendo mensajes que dan susto. En uno aparece una toga llena de chapitas publicitarias de los grandes bancos. En otro se pregunta ¿te imaginas que algún juez del Supremo comprara ayer acciones de los bancos? Pero quizás el más contundente para los que vivimos por aquí sea uno que dice literalmente: En Jerez sabíamos lo que iba a pasar en el Supremo. Nos lo explicó muy claro el Alcalde Pacheco.

Todo esto como consecuencia del acuerdo de ayer para que sean los clientes los que paguen los gastos de las hipotecas. Ya se había encargado el gobierno de asustar con lo que ocurriría si le tocaba pagar a los bancos o a la administración. Total, que como todos los santos tienen novena, se llegó a eso de Truco o Trato ¿no? Lo malo es que si no creemos en la justicia ¿en qué vamos a creer? No se puede hacer más por desacreditarla de lo que han hecho los propios mandamases del supremo y del poder judicial. Ni queriendo pueden llevar más bajo la confianza en que la justicia sea justa. Y eso desde luego, no es bueno. Tenemos que creer en algo y sobre todo en alguien que sea imparcial, que no dependa de como se levante ese día o de las posibles repercusiones de sus decisiones, y que nos haga creer que seremos tratados con igualdad sobre los demás y desde luego con justicia.

El próximo 6 de mayo se juzgará a 5 empleados municipales por unos contratos con la Gürtel, sobre los que no tenían capacidad de decisión. La persona que podía decidir ha sido exonerada por un juez, precisamente del Supremo, porque no tenía obligación de conocer lo que firmaba. Ahí tienen otra oportunidad de demostrarnos si debemos tener confianza en la justicia, o si por el contrario debemos tener algo impensable en democracia.. ¡miedo!