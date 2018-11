El Consejo Regulador aplaude la decisión del TSJA de no autorizar el "Bag in Box"

Desde el Consejo Regulador aplauden la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de no autorizar los envases “Bag in Box” para la venta de vinos del Marco de Jerez, especialmente manzanilla. La justicia ha dictaminado que la Casa del Vino actuó conforme a derecho. A través de un comunicado, desde el Consejo Regulador rechazan las críticas vertidas desde la Asociación de Bodegas Artesanas de Sanlúcar y niegan que la decisión judicial haya creado un conflicto entre las dos denominaciones de origen, la de la manzanilla y la de Jerez. También afirman que los principales operadores de manzanilla no son partidarios de la comercialización en bag in box.

Por otro lado, y sobre la representatividad en el Consejo, en la actualidad hay un vocal específico de manzanilla, desde la Casa del Vino no descartan que esta representatividad pueda ser “revisable”.