Amin "encantado" con su fichaje por el Xerez CD

Aunque ya ha disputado tres partidos de liga, dos de titular y uno saliendo desde el banquillo, Amin Abaradan Bouzaig, de 21 años y procedente del Alhaurín de la Torre, ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Xerez CD.

Para el ariete, nacido en Tenerife, firmar por el equipo azulino “es un paso importante en mi carrera, estoy muy contento de estar en este gran club. Cuando me llamaron no me lo pensé dos veces y aposté por el Xerez CD. La afición nos apoya mucho y eso es muy importante”.

La figura de Antonio Montero ‘Nene’ ha sido clave en su llegada a Jerez, “porque me conoce bien, lo he tenido como entrenador y me ha enseñado muchísimas cosas. Es un entrenador con un gran conocimiento del fútbol. Creo que con él, si ponemos ganas e ilusión, conseguiremos el objetivo”.

Asegura que su adaptación al equipo “ha sido buena” y espera que los resultados vayan siendo mejores en las próximas jornadas, “porque hay equipo para estar arriba trabajando con humildad”.