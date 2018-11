"El Jerez Industrial es un reto personal para mí, se me ha metido entre ceja y ceja ascender con este equipo"

Pascual Buyla Nkara, `Pascu´, ha vuelto a recuperar la ilusión por el fútbol tras un año sabático en el que estuvo a punto de dejarlo definitivamente. Es el máximo goleador del Jerez Industrial y de la categoría, y fue Paco Cala el que le convenció para no dejar el fútbol prematuramente –tan sólo tiene 27 años-, y “seguir dando guerra”.

El ariete blanquiazul no esconde, en declaraciones a la Cadena SER, que “venía ya un poco desilusionado por experiencias anteriores, pero me llamó el entrenador y me convenció, me volvió a reactivar, me dijo que tenía cuarda para rato y aquí estoy”.

Se encuentra muy contento con su rendimiento, “pero lo importante es el equipo, que estemos recuperando un poco la forma y vayamos para arriba”. El futbolista, de origen guineano, destaca el buen vestuario que se ha encontrado en el Jerez Industrial, “es espectacular, hay gente muy noble, que no tiene ninguna maldad. Yo he estado en muchos vestuarios y a veces te encuentras con gente que sólo mira por lo suyo, pero aquí los compañeros me han tratado muy bien, estoy muy contento, no me he equivocado”.

Tiene claro cuál es su misión dentro del equipo y cuál es el objetivo: “Vine aquí con la intención de ayudar al club a ascender y esa es mi misión, me lo he metido entre ceja y ceja y por eso estoy aquí. Se lo dije al presidente cuando llegué, yo no quería seguir jugando al fútbol y esto ha sido un reto personal, ya que vuelvo a jugar voy a marcarme este objetivo. La afición nos está apoyando mucho y estoy seguro que será clave para lograr el ascenso”.