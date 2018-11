"Volverme a vestir de futbolista y colocarme las espinilleras ya es un premio para mí"

El Arcos CF ya está preparando el partido del domingo a las doce del mediodía ante el Xerez CD. Lo hace con el buen ambiente en el vestuario que dan los resultados en este tramo inicial de competición.

Y es que el equipo que entrena Pepe Bermúdez es séptimo en la tabla con 21 puntos, a 3 del Utrera y le saca 6 puntos a su próximo rival. Pero, los jugadores tienen claro que, a pesar de la situación de los xerecistas, que no acaban de despegar, no deben fiarse. De esta manera, José Ángel Giráldez, recuerda que “no será fácil ganarles, como no lo es a ningún rival, esta categoría es como la Segunda B, el nivel es muy alto y cualquiera, desde el primero hasta el último, te puede hacer daño, vamos a tener que trabajar mucho porque el Xerez CD nos lo pondrá muy difícil”.

El delantero, que aún no ha debutado en liga al lesionarse en pre temporada en el amistoso que le enfrentó al Xerez DFC, ya entró en la convocatoria en Espiel y espera tener algunos minutos el próximo domingo. Ha dejado atrás su particular “calvario”, porque aunque aún no ha jugado esta temporada, “sólo el hecho de volverme a vestir de futbolista, amarrarte las botas y ponerte las espinilleras ya es un premio para mí”.

El sevillano sufrió una rotura de cuádriceps en el amistoso ante el equipo de Masegosa sólo dos semanas antes de comenzar la competición que se fue complicando “por un error médico, porque no fue hasta la segunda jornada de liga cuando me diagnosticaron la lesión, me dijeron primero que era una elongación, por lo que seguía con los entrenamientos ajeno a que realmente tenía una rotura”.

Giráldez deja claro que el vestuario “está al margen” de los problemas institucionales del club, cuya Junta directiva anunció su dimisión por la falta de apoyo institucional y social: “ahora mismo la plantilla está centrada en el próximo partido, ellos –los directivos-, han anunciado su retirada en Diciembre, pero nosotros tenemos que seguir aquí hasta mayo que es lo que pone en nuestros contratos. Esté quien esté al frente el escudo lo tenemos que llevar lo más arriba posible”, afirma.