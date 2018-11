Juana Cazorla (IU) critica las visitas de las delegadas de la Junta

La coordinadora y portavoz municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, denuncia, en rueda de prensa, la que considera manipulación partidista con las visitas, las califica como curiosas, a la ciudad, de la Delegada de Igualdad, Salud y Bienestar Social, Teresa Vega, aunque llega a reconocer que no están mal, “… Lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el pueblo de Jódar, es bastante significativo. Vemos como, continuamente, nos está visitando la delegada. Teresa de la Vega, no sé si es que se va a empadronar aquí en Jódar, vemos la utilización que se está haciendo de este tema, es interesante y además hay que analizarlo… Estamos en pre-campaña de las andaluzas, y ahora sí que le interesa, al Partido Socialista, a nivel andaluz, como le interesa al alcalde de Jódar, y a los que están gobernando, ahora, en el ayuntamiento, que se nos manipule, al pueblo de Jódar, con una información o con una utilización partidista. Viene siendo habitual, por desgracia, de que los partidos políticos grandes se dedican a manipular a los pueblos, a la hora de que ven peligrar su tranquilidad a la hora de gobernar… Entendemos que las visitas de doña Teresa de la Vega aquí a Jódar son curiosas, desde Izquierda Unida hemos venido denunciando la utilización que se ha tenido en las comidas de nuestros mayores, con el tema de la residencia de ancianos. Vemos que las visitas programadas que tiene la delegada en este campo, que no es que digamos que estén mal, lo que no nos parece justo es que después de ocho años que está gobernando el Partido Socialista, únicamente veamos, puntualmente, sobre todo cuando hay elecciones que aparezcan este tipo de personajes de la vida pública aquí en Jódar…”.

Además, se queja de la utilización política del Ayuntamiento, por parte de concejales liberados, en horario laboral, con el reparto de dípticos del PSOE, en el mercadillo municipal, “… Ya lo está haciendo, desde hace mucho tiempo, el Partido Socialista aquí en Jódar, que está utilizando el Ayuntamiento para hacer política, y vemos como, hace unos días, el día 27 (de octubre, sábado), viernes, a la hora del rastro, nuestro equipo de gobierno, del Ayuntamiento de Jódar… Con concejales liberados, con dinero del Ayuntamiento de Jódar, los veíamos como hacían campaña electoral en todo Jódar. Se dedicaron horas y horas a repartir un panfleto de publicidad de partido socialista para las elecciones andaluzas, en vez de estar trabajando y haciendo su trabajo… No, no, no, pero los concejales que están cobrando de dinero nuestro, de todo el mundo, de Jódar, se dedicaron horas y horas a repartir en el rastro, en el Paseo, deteniendo a la gente, informándole, es curioso…”.

También referencia a la próxima cita electoral, las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, con referencia a los que considera 40 años de gobierno con políticas de derechas, haciendo también balance a la situación de la salud en Andalucía, “… Según Susana Díaz… Dice que en salud en Andalucía no hay problemas. La verdad, yo no es que no entiendo porque sale Spiderman (en alusión al proclamado Spiriman), ¿Sabéis quién es? Es este médico, de Granada, que está en las redes sociales, denunciando… Llevas 40 años gobernando y no ha hecho nada, nada más que políticas de derechas, y te has afiliado con la derecha, yo no tengo ningún tipo de afinidad con la derecha, al contrario, nosotros estuvimos cogobernando la Junta de Andalucía con el Partido Socialista y como no le interesó, porque las medidas que poníamos encima de la mesa si eran de izquierdas, una banca pública, una reforma agraria, una apuesta firme por la vivienda, y eso no le interesó al Partido Socialista, sin embargo, se fue a gobernar con Ciudadanos… El problema que hay es que hay muchos votantes del PSOE que son de izquierdas y lo que le decimos es que no voten más a Susana Díaz, que Susana Díaz no representa a la izquierda, es el PSOE el que está teniendo la misma demagogia que el PP, meter miedo, si yo no estoy me caigo, eso es mentira, hoy en día tenemos una democracia sólida, para que gobierne quien gobierne se respete y se apueste…”.

Planes de Empleo de la Junta de Andalucía

Se refería a la iniciativa, de la Junta de Andalucía, para fomentar el empleo joven, para mayores de 30, 45 y 55 años, en Jódar, “… Se hacen, mínimamente, en grupos cerrados, que si vas al ayuntamiento te mandan al INEM, el INEM te dice… Ahora si ha arrancado… Hay están callando, ¿Por qué no ha hecho unos dípticos, donde ha ido informando a todo el mundo?... ¿Por qué no ha hecho una rueda de prensa?... No sale haciendo llamamientos a este tipo de cuestiones, en temas tan puntuales, esa falta de transpariencia es lo que echamos en falta desde Izquierda Unida… Si van a venir cerca de 330.000 €uros a Jódar, para este empleo, para los jóvenes hay 141.780 €uros, para los mayores de 30 a 45 años 99.000 €uros y para los mayores de 45 a 55 años vienen unos 89.000 €uros. Todo ese dinero no es que estemos esperando, no es una promesa electoral, ya está aprobado, estos son para entre 3 y 6 meses de empleo, no estamos hablando que sean 5 días…”.

Fondos Feder

También incorporaba en el debate de cara a las elecciones autonómicas los fondos FEDER, anunciados recientemente desde el Consejo de Gobierno, para la comarca de Sierra Mágina, “… Van a venir 10 millones de €uros para Mágina y de los municipios que van a recibir, Jódar está dentro de ellos. Ahora, ¿Cuánto? ¿Cómo? Y ¿Cuándo? No sabemos si es como en diciembre son las elecciones, habría que generar una expectativa y de vender lo que no es vendible…”.

Precisamente, con relación a este tema, en el Pleno Municipal del pasado 28 de septiembre se aprobaba, por unanimidad, la inversión, incluida en esa línea de ayudas, de 121.000 €uros, para la actuación ‘Restauración Ambiental y Paisajística del Pilar de la Dehesa y zonas degradadas adyacentes del Barranco de la Arena’, con el voto a favor de todos los partidos de la corporación municipal, incluido el de Izquierda Unida.

Presupuesto Municipal 2.019

Otro de los temas al que se refería, era el presupuesto municipal par a 2.019, “… Pronto vamos a tener encima de la mesa los presupuestos del ayuntamiento. Sabéis que el alcalde, en la cena de Protección Civil, lo lanzó, que os presupuestos ya están, ¡y ojo!, que hay dinero de sobra. Hay más de ciento y pico mil €uros, que tienen superávit, el presupuesto, es curioso que haya superávit en un presupuesto cuando tenemos una deuda de cerca de 6 millones de €uros, el Ayuntamiento. La verdad es que ¿Cómo habrán ejecutado todo eso?. Y que quitando los 23.000 €uros que van a destinar a un coche de la Policía Local… Tendrán que explicarnos que ¿Cómo puede ser? Que Jódar, con tanta carencia que tiene… Yo es que alucino de como encuadran las cosas, porque no nos cuadra…”.

Adelante Andalucía

La coordinadora local de IU, restaba importancia a la no inclusión de ningún/a galduriense en la candidatura de la Confluencia de Izquierda Unida y Podemos ‘Adelante Andalucía’, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre, a pesar de ser Jódar el referente en cuanto al movimiento social y reivindicativo, “… Nosotros no somos un partido de marketing… Es cierto que me propusieron, a mí, ir en candidatura, pero entiendo que mi labor es a nivel local… Los pueblos de Andalucía lo que necesitan son medidas serias y que tengamos la confianza de que si tenemos parlamentario en Jaén, ya sea el compañero Cano o Mamén, que sepamos, claramente, que vamos a poder exigirles, nosotros no somos el PSOE… A nosotros nos da igual ir en una candidatura, lo que queremos que los hombres y mujeres que estén ahí defiendan las necesidades de los pueblos… Jódar es el referente en cuanto al movimiento social y reivindicativo…”.

En cualquier caso ninguna referencia al, recientemente, presentado como candidato a la alcaldía de Jódar por la Confluencia, Juan Díaz, en la que participa Izquierda, de cara a las elecciones municipales de mayo 2.019.