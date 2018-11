¿Cómo presenciar el Ponferradina-Cultural?

A diez días vista ya se vive el derbi provincial que el 17 de noviembre disputarán en El Toralín la SD Ponferradina y la Cultural, uno de los duelos estelares de la competición entre dos equipos clasificados en la parte alta y que, a buen seguro, llenará las gradas del feudo berciano. En la capital, hoy miércoles, a partir de las 16:00 horas, comenzará el proceso de venta de entradas para el que tendrán preferencia los abonados culturalistas.

Desde el 7 hasta el 13 de este mes, de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 horas, cada abonado de la Cultural podrá adquirir un máximo de dos entradas (15 euros) por abono pudiéndose presentar cuatro por persona. Si hay papel, del 13 al 15 llegará el turno de los no abonados. En función de la demanda, hasta 1000 entradas podrían ponerse a disposición de los aficionados culturalistas.

La ubicación de la parroquia blanca será el Fondo Sur de El Toralín. por lo que los aficionados deportivistas que habitualmente ocupan este sector serán reubicados tal y como advirtió la directiva del conjunto berciano para aquellas ocasiones en las que se produzca una masiva presencia de aficionados visitantes. "Por motivos de seguridad siguiendo los protocolos y recomendaciones de los efectivos de seguridad, el Fondo Sur del estadio quedará destinado para la afición de la Cultural", explican.

Como es preceptivo, y en ello incide el club, en el momento de la compra será imprescindible identificar a cada portador de cada entrada, con nombre, apellidos y DNI. Esto podrá ser comprobado en el recinto por parte de la seguridad del club anfitrión, pudiendo impedir el acceso a aquellos que no estén correctamente identificados.

Por otra parte, la Federación de Peñas Culturalistas ha programado viaje a la vecina localidad con un coste de 12 euros para socios de la Cultural y de 13 para el resto de hinchas. Los puntos de venta son: Autocares Romerías y Viaje Multidestinos. El desplazamiento comenzará el mismo domingo 17 a las 14:35 horas en la puerta 0 del Reino de León.

Nueva campaña de socios

Con el objetivo de superar el número de abonados del curso pasado en la Segunda División (7770), la Cultural ofrece la oportunidad de incorporarse a la masa social a aquellos aficionados no socios que compraron su entrada para presenciar el duelo de Copa del Rey ante el FC Barcelona. Los precios son:

Fondos: 90 euros

Tribuna Este: 100 euros

Tribuna Oeste: 170 euros

Júpiter: 70 euros (precio válido para Fondos o Tribuna Este)

Junior: 30 euros (precio válido para Fondos o Tribuna Este)

Para acceder a estos precios será necesario presentar la entrada de No Abonado del partido a partir del miércoles 7 de noviembre. Todos los abonos de la promoción se podrán complementar con la opción PLUS (que incluye los días del club) por el mismo incremento que se aplica en el resto de abonos. Los precios presentados están sujetos a la disponibilidad de aforo asignada para esta promoción en cada zona del estadio, excluyendo en particular todo el aforo en sectores E,F,G y H de tribuna Oeste.

Para aquellos aficionados que no asistieron al partido de Copa frente al FC Barcelona, pero quieran abonarse, se aplicará a partir del miércoles 7 de noviembre un descuento del 20% sobre los precios de inicio de temporada para nuevos abonados, descuento no acumulable con ninguna otra promoción o modalidad de abono.

