El Govern archiva la denuncia de los vecinos contra Poble Espanyol Apartments

El Govern no sancionará a Poble Espanyol Apartments pese a haber estado comercializando apartamentos en Palma, al menos durante un año, con un número de licencia que no era suyo, haberlo hecho sin permisos e incumpliendo la ley porque lo hacía en un edificio plurifamiliar. El argumento de Turismo es que los inspectores no pudieron acreditar esa comercialización cuando se personaron en el edifico a comprobarlo y, por tanto, ya se les ha concedido la licencia. A eso hay que sumar que la denuncia de los vecinos llegó un día después de que los empresarios presentaran la documentación necesaria para operar como aparthotel. El Govern admite que la mitad de las denuncias por alquiler turístico ilegal quedan en nada por falta de pruebas.

El director general de Turismo, Antoni Sansó, ha explicado en la SER que la denuncia se va a archivar porque los hechos se denunciaron justo un día después de que la empresa pidiera permisos así que legalmente no se puede hacer nada.

Sansó echa balones fuera sobre las evidencias denunciadas por los vecinos y se limita a decir que con lo que ha ocurrido con anterioridad a la denuncia no se puede hacer nada. Es más, ni una sola palabra de autocrítica respecto al hecho de que cinco inspectores no hayan podido comprobar que el número de licencia con el que se anunciaban no era el suyo. Y eso que los vecinos lo pusieron por escrito en su denuncia. Él mantiene su argumento e insiste en que “con lo ocurrido con anterioridad a la denuncia no se puede hacer nada”.

Con este procedimiento y pese a que haya evidencias, Sansó insiste en que deben poder probarse el día en el que va el inspector. En el caso del Poble Espanyol Apartments, cuando acudieron ‘in situ’ al lugar, según el Govern, no pudieron corroborar nada. El director general de Turismo admite en la SER que la mitad de las 600 denuncias que tienen ahora mismo en la conselleria, quedaran en nada por las dificultades que se encuentran para probar la ilegalidad.

Aquí en la SER les hemos contado ya como en algunas páginas comercializadores hay comentarios de clientes valorando su estancia en Poble Espanyol Apartments al menos desde mayo de 2017. Si hasta septiembre de 2018 no han pedido poder operar como apartotel, implica que han estado más de un año trabajando sin ningún tipo de permiso.