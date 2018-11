Salva Sevilla: "No soy Messi, soy un jugador normal y a veces no me salen las cosas"

Salva Sevilla es la brújula del Real Mallorca. Sobre él funciona el equipo y maneja los tiempos del equipo bermellón en los partidos. Ha sido una de las claves del buen inicio de liga de los baleares, pero sin embargo, el andaluz es cauto: "Soy Salva Sevilla, no soy Messi. Soy un jugador normal, muy exigente conmigo mismo y a veces no me salen las cosas".

Sin embargo el jugador almeriense es uno de los que más recuperaciones hace en Segunda División. "Es bonito ver los datos, pero a final de año no nos van a dar nada por ello".

Sevilla habla de las sensaciones que transmite el equipo en los últimos partidos donde solo ha sacado 3 puntos de 12 posibles. "Se da la cara y siempre estamos dentro del partido. De las sensaciones en verano poco se acordarán y solo valen los puntos, pero estamos muy tranquilos, porque el trabajo que hacemos es brutal y remamos todos a una. Los partidos a veces se caen por detalles."

El centrocampista ha hablado de las lesiones del equipo, sobre todo en defensa. "Algunas han sido un poco raras, pero para eso somos más de 20 jugadores".

Al andaluz le han preguntado por la situación de jugadores como Carlos Castro o Pablo Valcarce, llamado a ser titular a prinicipio de temporada y que, actualmente, cuentan con muy pocos minutos: "Intento ayudar a los compañeros que no juegan y creen que pueden hacerlo bien. Luego cuando entras, te falta ritmo y confianza y no es fácil".

Córdoba. Llevamos tres empates seguidos y eso te sirve de poco.

Sevilla ha salido en defensa del canario Aridai Cabrera tras su fallo en la última jugada de partido en Oviedo, donde el palmense desaprovechó una oportunidad para dar la victoria al Real Mallorca. "Estaba fastidiado por esa jugada. Si tenemos que jugárnosla mil veces en una jugada parecida elegiría a Aridai por su velocidad".